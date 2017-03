Cannabis : Benoît Hamon veut des "points de vente d'Etat"

La France va-t-elle devenir le nouveau Colorado ? Le candidat socialiste à l'élection présidentielle Benoît Hamon a présenté les grandes lignes de son programme ce matin dans un long entretien accordé au journal Le Parisien. Parmi les différentes mesures abordées, le candidat est revenu sur sa volonté de légaliser le cannabis, et il semble s'inspirer de ce qui a été fait outre-Atlantique.

En effet, Benoît Hamon veut une légalisation du cannabis qui passerait par des "points de vente d'Etat". C'est la solution adopté par le Colorado en juillet 2014. Un an plus tard, l'Etat américain avait déjà engrangé 70 millions de recettes fiscales grâce à la taxe de 30% prélevée sur chaque vente réalisée dans chacun des 350 magasins accrédités. C'est donc ce modèle qui inspire le candidat socialiste, et il faut avouer qu'au vu de la consommation actuelle de cannabis des Français, les recettes fiscales pourraient être considérables (les Français sont devenus en 2016 les sixièmes plus gros consommateurs de cannabis au monde).

Vers une simple légalisation de l'usage médical ?

Benoît Hamon a rappelé que la légalisation du cannabis était également une réponse à des problématiques en matière de santé publique et de sécurité : "Le problème n'est pas de fixer le prix mais de tarir le trafic et de supprimer une économie clandestine qui irrigue des pans entiers de notre territoire, d'encadrer la distribution de cannabis et de maîtriser le taux de substance psychoactive." Lors de la primaire socialiste, le candidat avait également annoncé vouloir consacrer "les 535 millions d'euros qui vont aujourd'hui à la répression" à une vraie politique de prévention sur les risques du cannabis. "L'addiction au cannabis existe et peut affecter gravement la santé, mais elle est mal prise en compte", a-t-il insisté dans les colonnes du Parisien.

Reste toutefois un certain flou dans les déclarations de Benoît Hamon au journal Le Parisien, lorsqu'il précise "avec des prescriptions de santé éventuellement", après avoir évoqué les points de vente publics. Se contenterait-il d'une simple légalisation du cannabis à usage médical, à l'instar de ce qu'a instauré l'Allemagne récemment ?