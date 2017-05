Ce que retient Macron de tous les présidents de la Ve République

Dans son discours d'investiture, Emmanuel Macron a tenu à saluer « les efforts remarquables » de ses prédécesseurs » de la Ve République. Pour chacun il a résumé en quelques mots ce qu'il a retenu d'eux.

« Je songe au Général de Gaulle, qui oeuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations ». Je songe à Georges Pompidou qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure, à Valéry Giscard d'Estaing qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité, à François Mitterrand qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen, à Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre, à Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde, et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme », a-t-il déclaré.