Chahuté, Valls confirme la réforme des APL

« Locataires, en colère ! ». Des adhérents de la confédération nationale du logement (CNL) qui défend les intérêts des locataires et des accédants à la propriété ont fait part de leur mécontentement lors du discours de Manuel Valls au congrès de l'Union sociale pour l'habitat (USH) qui se déroule à Nantes. Ils ont manifesté leur opposition à la réforme des aides personnelles au logement (APL) qui instaure un plafond à 30.000 euros, au-dessus duquel ces aides seront progressivement réduites pour les allocataires. Les membres de la CNL ont interrompu Manuel Valls avec des sifflets, brandissant des pancartes: « APL rabotées ça suffit ».

10 % des bénéficiaires concernés

Plus concrètement, c'est moins le niveau du plafond qui pose problème que le fait qu'il prenne en compte les livrets d'épargne défiscalisés (Livret A, LDD, LEP), souvent qualifiés de livrets d' « épargne populaire ». En effet, au total, 61,1 millions de Livrets A, 24,7 millions de LDD et 8,9 millions de LEP sont détenus par des personnes physiques en France, selon l'Observatoire de l'épargne réglementée. Ce sont, de loin, les produits d'épargne les plus répandus en France. Ils ne sont donc pas l'apanage des ménages les plus riches.

Environ 10 % des bénéficiaires d'APL pourraient ainsi voir leur allocation logement rabotée dans des proportions certes très différentes, a indiqué le gouvernement. Cette réforme des APL a déjà suscité l'inquiétude de la Fondation Abbé-Pierre, du mouvement HLM et de plusieurs associations de défense des consommateurs : confédération syndicale des familles (CSF), confédération nationale du logement (CNL), donc, et CLCV (Consommation logement et cadre de vie).

Rétablir l'équilibre

Face à ce mécontentement généralisé, le Premier ministre Manuel Valls a tenu à réagir lors du congrès de l'USH. Il a défendu la décision du gouvernement en indiquant que la prise en compte du patrimoine des ménages pour fixer le montant des APL « rétablissait l'équilibre » entre ses bénéficiaires. « Cette mesure, issue des conclusions d'un groupe de travail parlementaire rétablit l'équilibre entre ceux qui ont un patrimoine, - logement vacant, résidence secondaire, patrimoine financier -, et ceux qui n'en ont pas », a déclaré Manuel Valls. Et ce, « non pas en les privant de leur APL, mais simplement en la baissant pour tenir compte de cette situation », a-t-il poursuivi.

Il a aussi rappelé que la réforme ne concernait ni les personnes « ayant un petit capital, inférieur à 30.000 euros », ni « les personnes âgées en EHPAD », ni celles « en situation de handicap », a-t-il détaillé. Tout n'est cependant pas encore perdu pour les associations qui défendent les droits des allocataires. Le Premier ministre a en effet rappelé que le débat allait se poursuivre dans le cadre de la loi de finances 2017. Mais l'espoir d'un revirement de situation reste très mince.