Comment Benoist Apparu gonfle le taux de pauvreté sous Hollande

Invité de la matinale de France Inter mercredi 4 janvier, le porte-parole de François Fillon pour la campagne présidentielle Benoist Apparu est revenu sur le bilan de François Hollande en matière d'inégalités sociales et de pauvreté.

Ce qu'il a dit (à 5 minutes 15) :

"-Ce qui est aujourd'hui dur, c'est la réalité française. Ce sont les inégalités scolaires, c'est 6 millions de chômeurs, c'est 14% des Français sous le seuil de pauvreté. Record absolu dans l'histoire de la France."

L'équipe de François Fillon est bel et bien entrée en campagne en ce début d'année 2017. Mais les éléments de langage utilisés par l'ancien ministre du Logement sous Nicolas Sarkozy ne résistent pas à l'épreuve des faits. En France, la pauvreté est essentiellement mesurée par l'Insee. D'autres sources comme l'Observatoire des inégalités ou l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES) livrent également des analyses sur la pauvreté en France. Mais l'indicateur le plus observé reste le taux de pauvreté fourni par l'Insee chaque année.

Comment mesure-t-on la pauvreté ?

Le Conseil européen a adopté une définition de la pauvreté qui précise que doivent être considérés comme pauvres "les personnes dont les ressources (matérielles, culturelles ou sociales) sont si faibles qu'elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables de l'État membre où elles vivent". Les instituts de statistiques nationaux et Eurostat mesurent la pauvreté monétaire de manière relative en utilisant un seuil de pauvreté. Ce dernier est défini par rapport aux niveaux de vie d'une population. L'Insee rappelle à ce titre qu'"une personne est pauvre si son niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian de la population française." L'approche en valeur relative est d'ailleurs le seul indicateur valable pour faire des comparaisons dans le temps.

Les séries longues fournies par l'Insee et l'Observatoire des inégalités permettent d'observer que les taux de pauvreté sous François Hollande sont loin d'être des records de "l'histoire de France" comme l'affirme le maire de Châlons-en-Champagne. Des taux supérieurs ont même été atteints lorsqu'il avait des responsabilités gouvernementales sous le mandat de Nicolas Sarkozy juste après le début de la crise en 2010 et 2011. Par ailleurs, la droite a également connu un taux de pauvreté plus élevé que sous le mandat de François Hollande, en 1996 un an après l'arrivée de Jacques Chirac à la présidence de la République. Enfin, dans une perspective plus longue, les taux de pauvreté monétaire observés dans les années 70 se révèlent bien supérieurs à ceux rencontrés sous le quinquennat de François Hollande.

Pour 2015, l'Insee a publié des données provisoires calculées à partir de microsimulation au début du mois de décembre dernier. Les auteurs de la note précisent ainsi que le taux de pauvreté atteindrait 14,3 % de la population mais les données définitives ne seront publiées qu'en septembre 2017.

Un autre indicateur moins observé mais qui reste pertinent pour analyser les différents types de pauvreté est l'intensité de la pauvreté comme le rappelle la définition de l'Insee :

"L'intensité de la pauvreté (ou « poverty gap ») est un indicateur qui permet d'apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L'Insee mesure cet indicateur comme l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté."

Depuis 2004, l'intensité de la pauvreté a régulièrement augmenté comme peuvent l'illustrer les données de l'ONPES mises en forme sur le graphique ci-dessous. Ces données sont néanmoins à interpréter avec précautions en raison de changements de méthode.

Rupture de série en 2010 en raison d'un changement méthodologique.

Enfin même en valeur absolue, les propos de Benoist Apparu sont approximatifs. Le nombre de pauvres (seuil à 60%) avait dépassé les 9 millions en 2011 contre 8,7 millions en 2014. En 1970, le nombre de pauvres était de 8,836 millions alors que la population totale était bien moins élevée comme l'indique le graphique ci-dessous construit à partir des données de la Banque mondiale.