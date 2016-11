Commerce extérieur : qui pour aider les entreprises ?

Ce mardi, Christian Eeckert, le secrétaire d'Etat chargé du Budget et des comptes publics a participé à Bercy à la journée d'information « La douane vous aide à exporter ». Dédiée à l'accompagnement des entreprises à l'exportation, cet événement qui a réuni près de 500 entrepreneurs et professionnels du commerce international servait un objectif : expliquer aux entreprises les procédures et les démarches essentielles pour exporter. Au programme : une présentation des fondamentaux du commerce international et des procédures douanières tel que le nouveau Code des Douanes de l'Union européenne (CDU) entré en application le 1er mai 2016, mais aussi du dédouanement national centralisé et des avantages liés au statut d'opérateur économique agréé (OEA). Des tables rondes ont également été organisées, illustrées par des témoignages de sociétés présentant leur success story dans les filières agroalimentaire et industrielle à l'exportation.

Un tissu économique bien faible

Cette journée d'information n'est pas un luxe. La France souffre de la faiblesse de son tissu d'entreprises exportatrices. Selon les Douanes, elle n'en compte que 125.000. Certes, ce chiffre a augmenté de 3% entre 2014 et 2015. Mais cette progression ne permet pas à la France de rivaliser avec ses concurrents européens. L'Allemagne et l'Italie, qui affichent des excédents commerciaux, disposent d'une force de frappe estimée à 310.000 entreprises exportatrices pour la première et à 210.000 pour la seconde.

Les raisons expliquant cette faiblesse structurelle sont nombreuses et ont été maintes fois évoquées par les économistes. La principale ? Les difficultés des entreprises à grandir jusqu'à une taille critique qui leur permettrait de se lancer à l'export ou de mettre en place une stratégie innovante ambitieuse.

L'information peine à circuler

Un autre facteur peut être avancé. Selon une étude réalisée par Kantar pour Business France, les entreprises françaises souffrent d'un manque d'informations sur les aides à l'exportation.

Interrogées sur leurs besoins pour réussir à l'export, 63% d'entre elles expriment le souhait d'être accompagnées dans leurs démarches. "Mais les dispositifs d'aides, de même que les organismes qui les gèrent bénéficient d'une notoriété encore trop relative", observe l'étude.

Ainsi, parmi les acteurs de l'accompagnement à l'export des entreprises, Business France, né de la fusion entre Ubifrance et l'agence française pour les investissements internationaux (AFII) le 1er janvier 2015, est spontanément cité par la moitié (48%) des entreprises françaises, juste derrière les CCI (51%).

Qui connaît le prêt développement export ?

Point relativement encourageant, plus des deux tiers des entreprises interrogées (69%) connaissent le Volontariat international en entreprises (VIE) et son fonctionnement. Pour mémoire, ce dispositif a été créé en 2000... En quelques mots, il permet aux entreprises, et en particulier aux plus petites, de recourir aux services d'un jeune diplômé pour prospecter un marché à l'étranger et, à moindre coût et avec une gestion administrative allégée.

En revanche, le Crédit d'impôt export et le Label France ne sont connus que d'un peu plus de la moitié des entreprises interrogées (respectivement 57% et 52%). Quant au prêt de développement export mis en place par BPI France et Coface, il reste très méconnu. Moins d'un tiers des entreprises (31%) disent connaître ce dispositif.

Ces résultats sont à mettre en rapport avec ceux d'un sondage réalisé en 2013 par l'IFOP pour les opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI). Selon celui-ci, seuls 39% des dirigeants d'entreprises considéraient alors le système comme efficace. Un tiers seulement le jugeait clair, compréhensible et adapté au contexte économique actuel. Ils étaient 78% des chefs d'entreprise à se déclarer se charger eux-même de la commercialisation de leurs produits à l'exportation.