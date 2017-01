Déficit public : la Cour des comptes fait la leçon aux candidats à la présidentielle

Ce jeudi, alors que le troisième et dernier débat à la primaire de la gauche doit se tenir ce soir et que le "candidat-élu" à la primaire de la droite, François Fillon, tâtonne encore sur la question, Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, a exhorté tous les candidats à la présidentielle à ne pas relâcher les efforts entrepris pour assainir les finances publiques.

"La Cour a eu l'occasion de souligner les efforts et les progrès intervenus dans les années récentes", tant sur le plan des "dépenses publiques locales" et des "finances de la Sécurité sociale" qu'au niveau des comptes de l'Etat, a souligné M. Migaud, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes.

En présence du Premier ministre, Bernard Cazeneuve, et de plusieurs membres du gouvernement, l'ancien député socialiste apportait aussitôt cette nuance :

"Le redressement de nos comptes publics est encore loin d'être acquis et nos finances publiques sont encore fragiles et vulnérables, ce qui tend à nous isoler et à nous affaiblir."