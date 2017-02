Dégressivité des allocations chômage : "socialement injuste" pour le négociateur du Medef

Le négociateur du Medef pour l'assurance chômage, Alexandre Saubot, s'est dit samedi "personnellement" contre la dégressivité des allocations" lors d'une interview accordée à Europe 1. Les partenaires sociaux ont rouvert mercredi les négociations en vue d'une nouvelle convention d'assurance chômage.

Interrogé sur cette mesure, défendue par le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, le représentant patronal a estimé que la dégressivité n'incitait pas les personnes peu qualifiées à retrouver un emploi.

Cela ne "pousse" à retrouver un emploi que "les gens qui ont une qualification et une vraie capacité à retourner sur le marché du travail. Or, on constate que dans la durée, les gens qui dépassent douze mois de chômage sont très rarement ceux- là", a-t-il expliqué.