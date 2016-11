Droit du travail : les FranÃ§ais en partie favorables Ã  un allÃ¨gement

Voilà un sondage qui va intéresser les deux finalistes de la primaire de la droite, François Fillon et Alain Juppé, qui souhaitent drastiquement alléger le code du travail. BVA pour le compte du site mediarh.com a interrogé les Français sur leur ressenti par rapport au droit du travail.

Il en ressort que les salariés reconnaissent avoir une connaissance partiel du droit du travail. Ils sont moins de la moitié (46%) à connaître les règles en vigueur. Dans le détail, 4% estiment « très bien » les connaître et 42% « assez bien ». Et ils sont également 46% à déclarer avoir déjà ouvert ou feuilleté un code du travail.

En revanche, les salariés sont 92% à s'accorder sur l'idée que le droit du travail doit être simplifié. Et 65% estiment que cette simplification favoriserait l'emploi.

Pour la coexistence entre CDI et CDD

Pour autant, s'agissant plus précisément du contrat de travail et de la coexistence CDI-CDD, 52% des salariés interrogés privilégient le maintien de ces deux types de contrat. Alors que 47% seraient favorables à contrat type CDI « plus souple ».

Lors du débat TV entre les deux candidats à la primaire de la droite, l'un comme l'autre se sont prononcés en faveur d'un « contrat plus souple ». Alain Juppé a même été explicite, en souhaitant la création d'un CDI dont "les motifs de rupture seraient prédéfinis". Une vieille antienne du Medef.