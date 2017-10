Edmond Maire, le "réformiste" de la CFDT, est mort

Edmond Maire est mort à l'âge de 86 ans. (Crédits : Reuters)

Laurent Berger, actuel secrétaire général de la CFDT, a exprimé sa tristesse après avoir appris le décès de celui qui a dirigé la centrale syndicale entre 1971 et 1988 et à qui on attribue son recentrage vers le réformisme. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a également réagi à la disparition d'Edmond Maire.