Edouard Philippe grand favori pour le poste de premier ministre

Selon nos informations, Edouard Philippe, maire "les Républicains" (LR) du Havre et député de Seine-Maritime tiendrait la corde pour devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron une fois la passations des pouvoirs finalisée avec François Hollande le 14 mai. Selon des sources diverses, parmi la liste des "éligibles", ce très proche d'Alain Juppé serait celui qui détiendrait le plus d'atouts aux yeux du nouveau président pour occuper le poste : il est "jeune", relativement "nouveau" en politique, tout en ayant déjà une expérience de parlementaire et d'élu local, plutôt classé centriste... et ancien du PS.

Déstabiliser "Les Républicains"

Son arrivée aurait aussi le mérite aux yeux du nouveau chef de l'État d'un peu plus encore déstabiliser le parti "LR" qui tente de se mettre en ordre de bataille pour les législatives et qui espère imposer une cohabitation à Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat.

Certes, Édouard Philippe, ancien de l'Ena, n'est pas très connu du grand public - mais qui connaissait Raymond Barre, pourtant déjà ministre, avant de devenir Premier ministre en 1976? -, il est pourtant déjà assez proche d'Emmanuel Macron depuis que son "patron", Alain Juppé, dont il était l'un des porte-paroles durant la primaire de la droite, a été défait par François Fillon.

Édouard Philippe a même la "qualité" d'avoir donc été membre dans sa jeunesse du parti socialiste et d'avoir soutenu Michel Rocard avant de rendre sa carte et de migrer vers la droite, notamment Alain Juppé, dont il rejoint le cabinet. Il a d'ailleurs gardé beaucoup d'amis à gauche, il est aussi proche de Jacques Attali... comme Emmanuel Macron.

Autre petit signe qui montre que les grandes opérations sont en marche, selon Le Canard enchaîné, Édouard Philippe s'apprête de façon imminente à annoncer la création d'un nouveau parti avec le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, car ils ne se retrouveraient plus dans l'orientation de "LR "jugée trop droitière. Une démarche qui aurait été discrètement validée par le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Si ce fait se confirme, la dynamique "LR" serait alors entravée au plus grand profit d'Emmanuel Macron... ce qui mériterait bien un poste de Premier ministre.