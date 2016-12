En Corse, Cazeneuve promet l'état de catastrophe naturelle "dans les plus brefs délais"

"L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dans les plus brefs délais afin que les collectivités et les particuliers puissent bénéficier des garanties d'assurance spécifiques prévues dans leur contrat", a déclaré Bernard Cazeneuve, en visite en Corse huit jours après des intempéries qui ont causé de gros dégâts sans faire de victime.



Le ministre a également assisté à une réunion de travail avec les élus et les acteurs économiques sur les conséquences des exceptionnelles intempéries qui ont touchées la région bastiaise le 24 novembre.

Préjudice important pour l'activité économique

"Les dégâts sont considérables, le préjudice pour l'activité économique d'ores et déjà très important", a-t-il constaté au cours de la matinée, affirmant qu'il allait "mobiliser tous les outils de la solidarité nationale pour que la nation toute entière se tienne aux côtés de ses compatriotes corses dans cette épreuve".



Le ministre de l'Intérieur a également assuré que la commission interministérielle d'évaluation des dégâts se réunirait dès le 13 décembre, et se déplacerait en Haute-Corse "dans les meilleurs délais et au plus tard en janvier 2017".



Dans la matinée, le ministre s'est rendu dans de la caserne rurale de Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud), à la veille de fête de la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers et des démineurs de la sécurité civile. Il y a rendu hommage à "leur courage, leur abnégation, et leur dévouement (qui) forcent chaque jour (s)on admiration", rappelant qu'en 2016, quatre d'entre eux "ont payé de leur vie leur engagement au service de nos concitoyens".



(Avec AFP)