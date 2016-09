Entreprises : quand les discriminations deviennent un manque à gagner

Les discriminations à l'embauche représentent un vrai manque à gagner pour l'économie française. Dans un rapport publié ce mardi, l'équipe de France Stratégie rattachée à Matignon a mis en place une méthodologie pour prendre en compte les principaux aspects économiques des discriminations. Quatre dimensions ont été retenues :

L'accès à l'emploi

L'accès au temps plein

Le niveau de salaire

La proportion de bacheliers

A partir de ces critères, quatre scénarios ont été travaillés pour rendre compte de l'impact des discriminations concernant les femmes et les enfants d'immigrés sur le PIB et les finances publiques de la France.

Que dit le scénario central ?

Le travail des économistes de France Stratégie sur le scénario central qui prend en compte les effets sur les salaires et le taux d'emploi aboutit à la conclusion suivante :

Au final, la réduction des écarts de taux d'emploi et d'accès aux postes élevés entre population de référence et populations discriminées (scénario 2) permettrait un gain de près de 7 % du PIB (soit environ 150 milliards d'euros sur la base du PIB français de 2015).

En termes de finances publiques, ce scénario intermédiaire présente également des recettes supplémentaires et de moindres dépenses. Les dépenses engendrées par le sous-emploi et le non-emploi pourraient diminuer alors que les recettes issues des richesses créées (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA) et des facteurs de production (cotisations de sécurité sociale) pourraient augmenter. Le scénario 2 qui conduit à augmenter le PIB de 7% pourrait entraîner une hausse des recettes publiques de 2 % et une baisse de 0,5 % des dépenses selon les estimations apportées par France Stratégie.

En termes de gains pour l'économie en général, une baisse des discriminations sur le marché du travail correspond à une augmentation de la population active par l'intégration de nouvelles personnes susceptibles de travailler. La hausse de cette offre pourrait aboutir ainsi à une réduction du coût du travail et du coût de production de biens et de services. Par ailleurs, le cercle de réflexion rappelle que "les discriminations conduisent à se priver d'individus à fort potentiel aux postes les plus valorisés socialement et économiquement. Une plus grande ouverture dans le recrutement des postes à responsabilité augmente la performance globale de l'économie."

Pour les entreprises, les gains sont plus difficilement mesurables mais le rapport souligne "que compte tenu des écarts observés entre catégories discriminées sur le marché du travail, une entreprise a intérêt à recruter des individus de catégories discriminées à des postes de responsabilité. [...] Une entreprise qui ne recruterait aujourd'hui que des hommes parmi le vivier des 10 % de salariés les mieux rémunérés aurait une productivité inférieure à 7 % par rapport à une entreprise qui embaucherait à parité femmes et hommes."

Une mesure difficile des discriminations

Le travail de France Stratégie devrait susciter des débats de méthodologie entre économistes. D'abord, parce que les discriminations demeurent complexes à mesurer comme le rappelle très bien le document du groupe de réflexion :

"D'une part, il est difficile de distinguer ce qui relève de la discrimination intentionnelle de ce qui renvoie à des comportements sur le marché du travail des personnes appartenant aux groupes potentiellement discriminés, comportements eux-mêmes qui diffèrent selon le niveau d'éducation et qui sont partiellement induits par des normes sociales.[...] D'autre part, il est toujours très délicat pour un observateur extérieur d'identifier avec certitude l'existence d'une discrimination dans le choix d'un employeur - pour une embauche ou une promotion dans l'entreprise -, dès lors que ce choix s'opère au vu d'un ensemble de caractéristiques des candidats qui ne sont pas toujours connues de cet observateur."

Privilégier la lutte contre les discriminations envers les femmes

Pour les auteurs de l'étude, la réduction des discriminations envers les femmes contribuerait le plus à la hausse du PIB. Selon la simulation du scénario 2, 97 % de l'effet sur le PIB s'explique par une hausse de l'accès aux postes qualifiés et des taux d'emploi des femmes et 3 % par celle des hommes comme l'illustre le tableau ci-dessous.

Avec des taux d'activité inférieurs de 10 points à ceux des hommes, un écart de salaire de l'ordre de 12 %, des temps partiels supérieurs de 20 points, "les femmes continuent d'être les premières victimes des inégalités sur le marché du travail".

Le second facteur de discrimination en France serait l'ascendance migratoire. Les hommes descendants d'immigrés africains auraient une probabilité d'être au chômage supérieure de 7 points aux hommes.

Une telle approche en France reste inédite comme l'a rappelé la ministre du Travail Myriam El Khomri dans un un tweet :

Pour la première fois, un rapport mesure le manque à gagner économique énorme lié aux #discriminations — Myriam El Khomri (@MyriamElKhomri) 20 septembre 2016

Mais elle pourrait permettre d'amorcer une réflexion et alimenter le débat sur cette question essentielle pour le marché du travail.