Et si cétait la fin du "trou" de la Sécu ? Marisol Touraine y croit...

Les résultats de la sécurité sociale seront "nettement meilleurs" en 2016 avec un déficit pour le régime général, essentiellement lié à celui de la branche maladie, qui sera "en dessous des cinq milliards d'euros", a annoncé dimanche la ministre de la Santé et des Affaires sociales Marisol Touraine.



"Je suis en mesure de vous annoncer que les résultats de 2016 (de la sécu) seront encore meilleurs que ce qu'on avait envisagé en juin (...) grâce aux efforts que nous poursuivons", a déclaré la ministre, invitée du "Grand Jury" RTL/Le Figaro/LCI.

"L'horizon du rétablissement complet de la sécu, de l'équilibre des comptes de la sécu, ce n'est plus une utopie, il est à portée de main (...) pas pour 2016 mais très vite", a-t-elle ajouté.



La Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) "est en train d'affiner, a poursuivi la ministre, mais nous serons en dessous et nettement en dessous" des 5,2 milliards d'euros de déficit prévu en juin pour le régime général (maladie, retraite, famille, accidents du travail) et essentiellement lié au déficit de la seule branche maladie de 5,2 milliards.



En juin, la CCSS tablait pour 2016 sur une amélioration de 600 millions d'euros du déficit de l'ensemble de la Sécurité sociale (régime général et Fonds de solidarité vieillesse), à 9,1 milliards d'euros, par rapport aux prévisions votées à l'automne dans le budget et d'1,7 milliard par rapport à 2015.



La ministre s'est par ailleurs réjouie de "voir que la dynamique du tiers payant (était) lancée". "Mois après mois, le nombre d'actes réalisés en tiers payant augmente", a-t-elle dit, citant l'exemple des dentistes qui sont passés "d'un peu plus de 30% d'actes en tiers payant à près de 60%" entre le début de l'année et maintenant.



La commission des comptes de la santé, qui se réunit lundi, va "redire les chiffres : ce que les Français sortent de leur poche diminue", a-t-elle assuré, en se félicitant d'avoir parallèlement réduit "massivement, drastiquement" le déficit de la sécu tout en permettant aux patients d'être "mieux soignés".