Evolution des revenus : les retraités "grands gagnants" par rapport aux jeunes

Les retraités sont "les grands gagnants" et les jeunes, "les grands perdants", depuis les années 1970, de l'évolution des revenus et du patrimoine, selon une étude diffusée par le Conseil général de l'environnement et du développement durable.

De 1970 à 2013, le revenu moyen par unité de consommation des jeunes âgés de 20 à 29 ans ne s'est apprécié que de 3% (en monnaie constante), contre +55% pour les 30/39 ans, selon les travaux de Jacques Friggit, économiste au CGEDD - organisme qui dépend du ministère de l'Environnement - publiés mardi. Dans le même temps, le revenu moyen des 60/69 ans bondissait, lui... de 152% et celui des 70/79 ans, de 148%.

Les propriétaires retraités, grands gagnants

Les jeunes se sont ainsi paupérisés comparé aux retraités, du fait notamment de l'augmentation des retraites et de la montée du chômage, "qui ne touche pas les retraités", épargnés aussi par "la concurrence des pays à bas salaires", souligne l'économiste.

Ils se sont également appauvris par rapport à la moyenne de la population française, en raison de différents facteurs: départ plus fréquent du foyer parental avant un emploi stable, allongement des études et mise en couple -permettant de cumuler deux revenus- plus tardive. Ainsi "les personnes âgées sont les grandes gagnantes des 45 dernières années par le revenu, et des 15 dernières années, par les prix de cession des logements", estime M. Friggit.

Bien plus souvent propriétaires de leur résidence principale, et donc "immunisées contre les hausses des prix d'achat et des loyers", elles sont "les gagnantes de l'envolée du prix des logements depuis 2000": elles ont vu leur patrimoine augmenter et vivent plus longtemps.

Les jeunes, une dette à porter

A contrario, ces phénomènes ont joué au détriment des jeunes, qui en sont les "grands perdants". Ils "bénéficient de moins en moins de HLM depuis 20 ans": seuls 16% des 20-25 ans habitent en HLM en 2011 contre 25% en 1995, rappelle l'économiste du CGEDD. Car "la garantie de maintien dans les lieux joue contre eux et les occupants actuels des HLM en sortent moins souvent pour accéder à la propriété".

En outre, "primo-accédants, ils ont été les perdants de l'envolée du prix des logements". Alors qu'ils héritent de plus en plus tard de leurs parents -vers 55 ans actuellement-, ils vont supporter l'augmentation de la dette qui a financé l'envolée du prix des logements (via la dette des ménages) et une partie des retraites (sous forme de dette publique).

