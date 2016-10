Face au malaise des facteurs, La Poste suspend son plan de réorganisation

Plusieurs syndicats de La Poste ont annoncé mercredi que l'entreprise suspendait tous ses projets de réorganisation des métiers du courrier, et ce jusqu'au 14 décembre. Cette date correspond à la fin des négociations lancées mercredi sur les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants.

Il y a deux semaines, plusieurs cabinets réalisant des expertises pour les CHSCT de La Poste (comité d'hygiène, de santé, et de sécurité des conditions de travail) alertaient dans une lettre ouverte de "la dégradation des conditions de travail et [du] mépris du dialogue social manifesté dans les différents secteurs et aux différentes échelles du groupe". Conséquence : "un climat social délétère" avec des "situations de détresse individuelle" ayant pu aller jusqu'au suicide.

La réorganisation de l'activité courrier est décrite durement par l'un des experts interrogés par l'AFP, Nicolas Spire. Lors de l'interview, ce dernier évoquait par exemple des "logiciels qui calculent tout à la minute près, sans rapport avec la réalité des tournées des facteurs", et accusait la direction du groupe de refuser le dialogue social, malgré les nombreuses grèves locales.

