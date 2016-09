Fermeture du site Alstom de Belfort : le Pdg convoqué à Bercy

Le gouvernement peut-il agir sur le dossier Alstom ? Le Pdg de l'entreprise, Henri Poupard-Lafarge, a rendez-vous ce jeudi après-midi à Bercy, suite à une "convocation" du secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue. Michel Sapin devrait également assister à la réunion.

Sur Europe 1, Christophe Sirugue a expliqué qu'il allait "demander des comptes sur cette annonce" de l'arrêt de la production de motrices à l'usine de Belfort, et le transfert de 400 des 480 salariés sur un site alsacien.

Dénonçant "une annonce qui est à la fois brutale et sans concertation", le secrétaire d'Etat à l'Industrie a estimé que la baisse du carnet de commandes est "une période difficile (...) qu'il nous faut franchir, mais ce n'est pas la fin non plus de la filière ferroviaire dans notre pays". "Je considère que rien à ce stade n'est définitif", a-t-il affirmé.

(Avec AFP)