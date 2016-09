Fillon veut passer le statut de la fonction publique "à la paille de fer"

François Fillon, candidat à la primaire de la droite, a promis de passer le statut de la fonction publique "à la paille de fer" s'il était élu en 2017, samedi lors de la première journée de l'université d'été de son parti, Les Républicains. "Le statut de la fonction publique sera passé à la paille de fer pour en gommer tous les avantages injustifiés", telles "les mises en disponibilité sans justification" ou "les réintégrations dans leur corps d'origine des fonctionnaires ayant commis des fautes", a affirmé l'ex-Premier ministre.

"Les agents publics élus parlementaires devront démissionner de la fonction publique. Je soumettrai au référendum l'inscription dans notre Constitution du principe de l'égalité des régimes sociaux", a-t-il également prévenu. Le candidat à la primaire a également fait un bilan sans concessions de la politique de François Hollande, affirmant qu'il fallait "mettre un point final à ce quinquennat d'échecs".

La "médiocrité" de Hollande

"La présidence de M. Hollande s'achève dans la médiocrité et le désordre, le bilan est calamiteux et les ministres s'empressent de quitter le Titanic. Jamais je n'ai vu une telle décomposition, une telle pagaille", a-t-il insisté.

"A priori, tout le monde à droite est capable de battre la gauche, mais la question est: 'pour quoi faire?'. Sur ce point, j'ai mes propositions. Il se dit qu'elles sont les plus précises et les plus radicales", a-t-il ajouté. "Je n'ai qu'un seul modèle en politique: celui du général de Gaulle" et "j'exercerai la fonction présidentielle comme (il) voulait qu'elle le soit: avec dignité mais aussi avec rigueur", a-t-il également promis.

(avec AFP)