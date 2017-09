Fonction publique : le gouvernement annonce la suppression de 1.600 postes en 2018

Le ministre a affirmé que les fonctionnaires "connaîtront cette année une augmentation de leur rémunération proche de 4%". (Crédits : Reuters)

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire se sont exprimés dans Le Monde pour revenir sur le budget 2018. Rémunération des agents publics et suppressions de postes, le gouvernement évoque les mesures à venir pour la fonction publique.