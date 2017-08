Forte hausse du chômage en juillet

Le chômage est reparti en nette hausse en juillet en France, repassant au-dessus du seuil de 3,5 millions (3.518.100) d'inscrits à Pôle emploi en catégorie A pour la première fois depuis le mois de mars, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a ainsi enregistré le mois dernier sa plus forte hausse mensuelle depuis le mois de mars et a progressé de 1%, soit 34.900 personnes supplémentaires.

Cette évolution confirme la tendance suggérée par le Premier ministre Edouard Philippe en début de matinée. "Je ne suis pas sûr que les chiffres du chômage de juillet soient exceptionnels", a-t-il prévenu sur BFMTV et RMC, tout en précisant qu'il ne disposait pas de ces données. En ajoutant les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), le nombre d'inscrits à Pôle emploi a progressé de 1,1%, soit 58.800 personnes supplémentaires en un mois, inscrivant un nouveau record à 5.621.400 (5.926.100 en incluant les départements d'Outre-mer, en hausse de 1,0% sur un mois).

La tendance est également à la hausse sur un an, avec une légère progression (+0,1%) du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A et une augmentation bien plus franche du total des inscrits dans les catégories A, B et C (+3,1%). La progression du nombre d'inscrits dans ces trois catégories s'inscrit en parallèle d'un recul marqué de la catégorie D, qui reflue de 4% sur un mois et de 6,7% sur un an. Les effectifs dans cette catégorie ont notamment été alimentés jusqu'à la mi-année par le plan de formations supplémentaires des chômeurs mis en place sur la fin du quinquennat de François Hollande.

Les jeunes et les seniors principaux concernés

Au sein de la catégorie A, la hausse de juillet a principalement concerné les jeunes (+2,8%), avec des progressions plus limitées pour les 25-49 ans (+0,9%) et les seniors (+0,3%). Sur un an, la tendance est plus favorable pour les moins de 25 ans (-3,6%) et les 25-49 ans (-0,4%), alors que les effectifs des plus de 50 ans progressent de 3,4%. Le nombre de chômeurs inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi, considérés comme chômeurs de longue durée, s'inscrit en hausse de 0,8% en juillet, à 2,46 millions et il augmente de 1,8% par rapport à juillet 2016.Leur proportion dans le nombre total de chômeurs connaît un léger repli, cédant 0,1 point à 43,8%.

Lire aussi : Le chômage retrouve son niveau d'avant l'élection de Hollande

La ministre du Travail Muriel Pénicaud ne commente pas les chiffres mensuels du nombre d'inscrits à Pôle emploi, trop volatils et peu révélateurs selon elle de l'évolution du marché du travail. Elle compte procéder chaque trimestre à un point sur la situation du marché du travail mais la date du premier rendez-vous du genre, qui avait été annoncé pour fin août, n'a pas encore été fixée, selon son cabinet.

(Avec Reuters)