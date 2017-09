France : le climat des affaires toujours au sommet

Le climat des affaires s'est maintenu en septembre à son plus haut niveau depuis plus de six ans, dans un contexte porteur sur le plan de l'emploi, a annoncé mardi l'Insee dans un communiqué. L'indicateur, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprises des principaux secteurs d'activité, s'est stabilisé à 109 points, soit un niveau bien supérieur à sa moyenne de long terme (100 points).

Ce niveau, atteint après une hausse de cinq points depuis le début de 2017, est sans précédent "depuis avril 2011", précise l'institut national des statistiques dans son communiqué.

Une nette amélioration dans le commerce de détail

En septembre, le climat des affaires a notamment profité d'une forte amélioration conjoncturelle dans le commerce de détail, où l'indice s'est amélioré de quatre points, pour atteindre, à 112 points, son plus haut niveau depuis décembre 2007.

L'indice a par ailleurs gagné un point dans les services, à 108 points, pour atteindre un niveau inédit depuis juin 2011, à la faveur d'une amélioration conjoncturelle dans l'hébergement-restauration et dans l'information-communication.

Dans le bâtiment, l'indice est resté stable (104 points), malgré des carnets de commandes un peu moins remplis. "Compte tenu de leurs effectifs, les entrepreneurs estiment que les commandes assurent 7,4 mois de travail", un niveau "au-dessus de sa moyenne de long terme (5,5 mois)", précise l'Insee.

Le climat des affaires s'est également maintenu à un niveau élevé dans l'industrie manufacturière (110 points) et dans le commerce de gros (109 points), les chefs d'entreprise faisant part dans ces deux secteurs de bonnes perspectives d'activité.

Dans ce contexte, le climat de l'emploi s'est redressé, après deux mois consécutifs de légère baisse. L'indicateur qui le synthétise a ainsi gagné deux points, à 107 points, un niveau "nettement au-dessus de sa moyenne de long terme".

(Avec AFP)