France : les prix à la consommation reculent de 0,3% en juillet

Les prix de l'alimentation ont à peine bougé sur un mois (+0,1%), mais ils augmentent toutefois de 0,7% sur un an. (Crédits : Neil Hall)

L'inflation est freiné par les soldes et surtout les prix de l'énergie. En juillet, ces derniers ont enregistré une baisse pour le cinquième mois consécutif (−1,3%), attribuée par l'Insee au repli des produits pétroliers, ainsi qu'à celui du gaz naturel et du gaz de ville. Sur un an, l'indice d'inflation sous-jacente croît de 0,5%.