Front national : le dirigeant d'une société prestataire mis en examen

Encore une mauvaise nouvelle sur le front de la justice pour le Front national. Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen et dirigeant d'une société prestataire du parti de l'extrême droite, a été mis en examen pour abus de bien sociaux dans l'enquête sur le financement des campagnes du parti en 2014 et 2015, a-t-on appris samedi de source judiciaire. Frédéric Chatillon, ancien président du Groupe union défense (GUD) et actuel dirigeant de la société de communication Riwal, a été mis en examen le 15 février, a-t-on précisé, confirmant une information du Monde.

Information judiciaire pour escroquerie et abus de biens sociaux

Le parquet de Paris a ouvert fin octobre dernier une information judiciaire pour escroquerie et abus de biens sociaux visant le financement des campagnes du parti d'extrême droite en 2014 et 2015. La société Riwal de Frédéric Chatillon est renvoyée en correctionnelle dans un autre dossier : celui sur le financement des campagnes électorales du FN en 2012. Le Front national et de deux de ses dirigeants (le trésorier Wallerand de Saint-Just et le vice-président Jean-François Jalkh) sont aussi renvoyés en correctionnelle dans cette affaire.

(AFP)