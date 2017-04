Guyane : le gouvernement juge "irréaliste" un plan d'aide de 2,5 milliards d'euros

Avec la Guyane, le gouvernement veut poursuivre le dialogue mais pas céder à des revendications qu'il juge excessives. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a qualifié lundi d'"irréaliste" le montant de l'aide réclamée par le collectif guyanais impliqué dans le conflit social et rappelé les accords prévoyant notamment de renforcer la sécurité dans le département français. Le chef du gouvernement a réuni une douzaine de ministres à Matignon pour faire le point sur la situation du territoire situé en Amérique du Sud, auquel le gouvernement a proposé un plan d'aide de 1 milliard d'euros.

"Il serait aisé de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement, a-t-il dit devant la presse. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République."