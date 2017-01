Hollande regrette sa non candidature, selon Ayrault

François Hollande, qui a annoncé début décembre qu'il ne briguerait pas de second mandat présidentiel en avril-mai pour ne pas aggraver la division de la gauche, "regrette sans doute" sa décision, a estimé dimanche Jean-Marc Ayrault.

"J'ai respecté sa décision. C'est une décision à la fois noble, digne et courageuse", a dit le chef de la diplomatie française sur France 3. "Il le regrette sans doute, d'une certaine façon, mais c'est ainsi."

Une reconnaissance du bilan

"Mais c'est vrai que, en toute logique, c'est lui qui aurait été le mieux placé, à la fois pour défendre son bilan, et je crois qu'avec le temps qui passera il y aura une reconnaissance de ce bilan, et pour présenter aussi au pays des perspectives", a ajouté l'ex-Premier ministre de François Hollande.

En déplacement au Mali pour le sommet Afrique France, le chef de l'Etat a indiqué samedi ressentir "un goût d'inachevé qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions", dans une allusion à son départ de l'Elysée en mai prochain.

"'Un goût d'inachevé', je pourrais partager cette formule", a dit Jean-Marc Ayrault. "Pour l'heure, il faut laisser les étapes les unes après les autres être franchies".

Le chef de la diplomatie française refuse depuis le début de la campagne d'apporter publiquement son soutien à l'un des sept candidats à la primaire organisée par le Parti socialiste les 22 et 29 janvier. Quatre socialistes sont en lice, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon, ainsi que Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche, et les écologistes François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias.