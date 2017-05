JO Paris 2024 : à la conquête du CIO !

Le sport est cruel. Lundi soir face à la Slovénie, les hockeyeurs français ont gagné. Mais ils sont éliminés. Ils ne verront pas les quarts de finale du championnat du monde de hockey sur glace. Cette élimination est néanmoins porteuse d'espoirs. Certes, Cristobal Huet, l'emblématique gardien tricolore et Laurent Meunier, le capitaine des Bleus ont joué leur dernier match en bleu contre les Slovènes. Mais la relève semble assurée avec des gens de la trempe et de la classe de Da Costa, Roussel ou encore Auvitu.

Bref, la vie continue pour le hockey sur glace français, assuré après ces championnats de conserver sa place au sein de l'élite mondiale, qui, avant son tour d'honneur et au rythme de la Marseillaise a tenu à rappeler son soutien à la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Face aux membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique (CIO), les hockeyeurs ont joint leurs mains pour dessiner une Tour Eiffel , symbole de la candidature parisienne.

De Versailles à L'Elysée

Emmené par le Suisse Patrick Baumann, les onze membres du jury, qui voteront le 13 septembre à Lima pour départager Paris et Los Angeles, et les responsables techniques du CIO ont probablement dû apprécier le geste, comme ils ont dû goûter l'invitation impromptue de l'Elysée. En effet, décidé à témoigner de son soutien au projet parisien, Emmanuel Macron, le président de la République a reçu la délégation du CIO ce mardi matin, précisant qu'il serait également à Lausanne et à Lima où les prétendants passeront leurs deux derniers grands oraux.

Ce rendez-vous est venu s'intercaler dans un agenda surchargé. Depuis samedi, les membres de la commission d'évaluation du CIO enchaînent les visites d'inspection et les entretiens avec le comité d'organisation de Paris 2024. Accueillis par les athlètes et les grandes stars du sport français qui portent la candidature de la capitale, le CIO a navigué lundi de Saint-Denis au Stade de France au Parc des Princes et Jean Bouin en, passant par le Champ-de-Mars et Versailles.

Quel est leur premier sentiment ? Après avoir loué la démonstration de force de Los Angeles, où ils étaient la semaine dernière, les membres du CIO ont salué les atouts de Paris 2024.

"On était très contents de voir beaucoup de champions olympiques, du monde, d'Europe. Il est évident que la passion et l'enthousiasme pour ces Jeux et pour les différents stades est grande et impressionnante", a déclaré lundi Patrick Baumann.

"Au centre de tout cela, il y a beaucoup de passion, et c'est ça qui ressort, cette passion qui anime toutes les structures autour du Comité de candidature", a prolongé Christophe Dubi, le directeur des jeux Olympiques au sein du CIO.

Pas de faiblesses

"Tout est là !", ont salué lundi les experts du CIO à l'issue d'une visite des sites qui accueilleraient les JO-2024 en cas de succès de la candidature de Paris, dont ils ont loué la "passion et l'enthousiasme".

"Pour trouver des points de faiblesse, il faut vraiment pinailler. On a eu la confirmation qu'avec le Champ de Mars, le Grand Palais, Roland-Garros, tout est là !", a expliqué Patrick Baumann, également secrétaire général de la Fédération internationale de basket, lors d'un point presse tenu lundi à Roland-Garros, dernière étape de la journée débutée au troisième étage de la Tour Eiffel, monument qui offre une vue sur de très nombreux sites. Baumann a également souligné que la Cité du cinéma, lieu de restauration et cœur du Village olympique à construire sur l'Ile-Saint-Denis, représentait "un édifice extraordinaire, parfaitement adapté aux besoins".

"Ce village est une étude à long terme que la Ville de Paris a faite pour le développement de cette partie de sa ville", a ajouté Patrick Baumann qui, la semaine dernière, avait jugé "hallucinantes" les installations visitées à Los Angeles.

Au sein du comité d'organisation parisien, on note avec plaisir que l'accueil chaleureux de Paris semble faire la différence avec le strass et les paillettes de Los Angeles.