JO Paris 2024 : comment devenir ambassadeur des Jeux ?

Se connecter pour afficher son soutien ! Au début du mois, le comité d'organisation Paris 2024, qui défend la candidature de la capitale pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, a lancé une application pour smartphone afin de multiplier le nombre de ses soutiens, notamment chez les jeunes. Son petit nom ? "Objectif Paris 2024".

Pourquoi sont-ils ciblés ? Parce que ces derniers soutiennent massivement le projet parisien, précise le comité d'organisation Paris 2024 :

Concrètement, cette application téléchargeable sur iPhone et Android, permet à tous et toutes de devenir « Ambassadeur de Paris 2024 ». Comment ? Les dix doigts ne suffisent pas. Pour y parvenir, il faut parcourir les premiers 5 kilomètres du challenge "Ambassadeur".

Une fois téléchargée, l'application "Objectif Paris 2024" se synchronise avec les applications sportives et comptabilise les kilomètres parcourus. Puis, une fois la barre des 5 kilomètres dépassée, le nouvel Ambassadeur débloque alors l'accès aux différentes modalités de l'application et peut relever les challenges Paris 2024, voire gagner des lots.

"Conçue pour soutenir Paris 2024 tout en fédérant les énergies autour du sport, l'application sera accessible jusqu'en septembre 2017. Il reste donc quelque 150 jours pour relever les 98 challenges proposés et pour parcourir les 2.246 km que ces challenges cumulent", précise le comité. A noter, l'application "Objectif Paris 2024" comptabilise tous les kilomètres parcourus, que ce soit en courant, en marchant ou en roulant.

Lors de la présentation de cette application, Tony Estanguet, co-président avec Bernard Lapasset de Paris 2024, a déclaré:

"Paris 2024 est un projet de passion rassemblant les Français autour de l'idée que le sport doit être remis au cœur de la société. L'application « Objectif Paris 2024 » en est la parfaite illustration. Cet outil de mobilisation et de partage encourage chacun à soutenir la candidature via la pratique du sport au quotidien. L'activité sportive fait du bien au corps et à l'esprit et c'est le sens de notre engagement pour cette candidature que nous voulons utile, comme le seront les Jeux à Paris en 2024."