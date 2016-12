JO Paris 2024 : déjà un premier rebondissement !

Valse hésitation au Comité international olympique (CIO). Jeudi, celui-ci a annoncé que les villes candidates à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024 auraient une chance supplémentaire de défendre leur projet. Ce sera à Aarhus, au Danemark, lors de la prochaine convention SportAccord , du 2 au 7 avril 2017.

Pourquoi ce revirement ? Les fédérations internationales ont mis une certaine pression sur le CIO pour ce que rendez-vous ait lieu. Comme les comités nationaux olympiques à Doha, les membres du CIO à Lausanne, les fédérations et plus globalement l'ensemble du monde sportif - qui ne font pas toujours parti officiellement du mouvement olympique - voulaient pouvoir jauger et juger les candidatures de Paris, Los Angeles et Budapest.

Rappelons que cet oral à Aarhus avait été initialement inscrit dans l'agenda des prétendantes, avant d'être annulé par le CIO, pour limiter les frais budgétaires des candidates. En 2005, lors de la campagne de candidatures, une quinzaine d'épreuves de ce genre avait été organisée.

A Paris, on se réjouit

Après Doha en novembre, les comités d'organisation de Paris, Los Angeles et Budapest devront donc se rendre Aarhus avant de se retrouver en juillet à Lausanne puis, pour la dernière épreuve, à Lima au Pérou en septembre. C'est après ce dernier oral, le 13 septembre, que la ville candidate sera désignée par les membres du CIO.

Dans les rangs du Comité de Paris 2024, cette annonce est très bien accueillie, estimant que ce rendez-vous danois est une occasion supplémentaire pour Paris de raconter sa belle histoire et de faire valoir ses arguments : un budget minimal, une proximité inédite entre les compétitions et le village olympique et un joli héritage (infrastructures, logements...) pour les communes concernées.

Séduire avec une histoire, mais sans trop se dévoiler

A Aarhus, tout en restant concentrer sur ses points forts, les comités d'organisation devront ouvrir un nouveau chapitre, présenter une nouvelle facette de leur dossier, sans prendre le risque de n'avoir plus rien à dire avant Lausanne et Lima. Séduire, sans trop se dévoiler en somme.

Lors de cette nouvelle étape, Paris, Los Angeles et Budapest bénéficieront d'un temps de parole d'une vingtaine de minutes, comme à Doha. A Rio de Janeiro, lors de leur première prise de parole, les villes candidates avaient eu 15 minutes pour s'exprimer. A Lausanne et à Lima, elles auront une heure pour convaincre.