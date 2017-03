JO Paris 2024 : la solidarité, l'atout de la capitale ?

Il n'y pas que les infrastructures et la dimension financière qui comptent. Pour espérer être désignée ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 le 13 septembre à Lima, au Pérou, le comité d'organisation de Paris a décidé de mettre l'accent sur la trace sociétale que cet événement pourrait laisser à Paris et dans son agglomération. Le Comité national olympique (CIO) est très sensible sur ce sujet.

Ce vendredi, Anne Hidalgo, la Maire de Paris et le Professeur Muhammad Yunus, le Prix Nobel de la Paix 2006, ont reçu à l'Hôtel de Ville les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour inventer les premiers Jeux olympiques et paralympiques inclusifs.

Partager et construire

Après les discours, à l'invitation des Canaux, la maison des économies solidaires et innovantes, une centaine de startups phares de cette nouvelle économie se sont réunies pour préparer concrètement leur participation à l'organisation des Jeux les plus inclusifs de l'histoire de l'olympisme. L'idée était de partager des idées innovantes, solidaires et sociales autour de tables rondes co-animées par les équipes de Paris 2024 et les grands réseaux de l'économie sociale et solidaire. Cet événement a aussi permis de présenter aux acteurs de l'Économie sociale et solidaire (ESS) le calendrier, les enjeux et les ambitions pour définir leur implication dans l'organisation des Jeux.

Un premier partenariat déjà signé

Ce n'est pas la première fois que Paris 2024 communique sur sa volonté de faire de "ses" jeux des jeux solidaires. En novembre, il avait signé un accord de partenariat avec le Yunus Centre, le Centre mondial de ressources dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, fondé par Muhammad Yunus. Cet accord intervenait à quelques jours de l'ouverture à Paris d'une antenne du Yunus Centre.

Petit rappel, le Yunus Centre implique les citoyens et les associations dans la création, la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire, à travers des ateliers, des stages et un accompagnement à la conduite de projets. Ce n'est pas tout. Il permet aussi de nouer des relations partenariales durables entre tous les acteurs de ce secteur à travers le monde.