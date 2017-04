JO Paris 2024 : nouvel oral d'importance pour Paris

De lundi à jeudi prochain, la délégation de Paris 2024 sera à Aarhus au Danemark à la convention pour SportAccord, le forum des Fédérations internationales.

Mardi, le 4 avril précisément, elle défendra son projet devant les 28 fédérations internationales des sports olympiques. Concrètement, cet oral durera dix minutes. La présentation sera effectuée par Bernard Lapasset, le coprésident, avec Tony Estanguet, du comité de Paris 2024, Anne Hidalgo, la maire de Paris et Étienne Thobois, le directeur général de Paris 2024.

Supprimé du calendrier olympique, ce rendez-vous a été réintégré au calendrier sous la pression de ces fédérations, soucieuses de connaître avec plus de précision les candidatures de Paris et de Los Angeles, Boston, Hambourg, Rome et Budapest, tout récemment, ayant jeté l'éponge. En octobre, 21 des 28 fédérations ont déjà fait le déplacement à Paris pour découvrir le projet.

Certaines d'entre elles avaient fait l'impasse en octobre, ayant déjà une vision très claire du projet parisien, compte tenu de l'existence de certaines infrastructures. C'était notamment le cas de la fédération de football, la France ayant organisé l'été dernier le Championnat d'Europe des nations.

Des échanges avec le CIO

Ce rendez-vous est important à plus d'un titre. D'une part, il permet au comité de peaufiner sa présentation. D'autre part, il permet de renforcer les relations avec les fédérations. Les responsables de certaines fédérations sont membres du Comité international olympique (CIO) et voteront donc à Lima le 13 septembre.

Ce déplacement au Danemark a un autre intérêt. La veille, lundi, le CIO organisera une rencontre avec les comités de Paris et de Los Angeles. Objet de la discussion : l'hypothèse d'une double attribution des jeux pour 2024 et 2028 à Lima. Pour l'instant, les deux villes candidates se positionnent pour 2024. Aucune communication officielle n'est prévue par le CIO à l'issue de ces échanges.