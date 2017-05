JO Paris 2024 : pourquoi le projet parisien a ses chances

Du 13 au 16 mai, la commission d'évaluation du Comité international olympique (CIO) se rend à Paris pour tester sa candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette visite s'enchaine avec celle effectuée à Los Angeles, la seule rivale de Paris.

Une étude réalisée par Bureau Veritas fait un point sur les atouts du projet parisien. En voici la liste.

Dans le domaine des équipements, Paris est déjà prête, ou presque. En effet, comme le martèle le comité de candidature, 95% des équipements prévus pour les Jeux 2024 sont déjà prêts. Selon Bureau Veritas, qui en inspecte une grande partie, les stades peuvent résister à 90 minutes d'incendie, aux séismes, et sont contrôlés pour éviter tout risque de légionelle dans les vestiaires ou les toilettes des spectateurs. Un exemple emblématique : le Stade de France qui peut évacuer ses 80.000 spectateurs en 13 minutes.

Un hébergement et des transports de qualité

L'accueil des spectateurs et des touristes est également garanti. Selon Bureau Veritas, la France peut héberger plus d'1 million de touristes simultanément dans ses hôtels, dans 470.000 chambres.

"Un tiers des 155.000 chambres d'Ile-de-France seront réservées pour les JO", précise l'étude qui rappelle que 60% des hôtels français sont classés de 3 à 5 étoiles.

La qualité des réseaux de transports est également mise en avant. Le lancement du Grand Paris Express, "l'un des plus grands chantiers au monde" avec ses 68 nouvelles gares et ses 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro, permettra d'ici quinze ans de diviser par deux le temps de parcours entre les aéroports de Roissy et Orly.

La France rompue à l'exercice

Enfin, Bureau Veritas souligne la capacité de la France à organiser de grands événements. "La France a reçu 55 compétitions internationales en vingt ans dans quasi tous les sports olympiques. La France a déjà organisé 10 des 12 événements sportifs les plus populaires au monde : JO d'été [en 1924...] et d'hiver, Mondial de Football, F1... Il ne lui manque que le Superbowl et le mondial de cricket", souligne l'étude, rappelant que la France accueillera la Ryder Cup (Golf) en 2018 - Paris vient aussi de remporter l'organisation des championnats d'Europe d'athlétisme en 2020 - et qu'elle est également candidate pour la coupe du monde de rugby en 2023 et pour l'Exposition universelle en 2025.