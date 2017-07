JO Paris 2024 : retour de flamme !

Paris organisera les Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024, un siècle tout juste après avoir accueilli une première fois la flamme olympique.

Sa seule rivale, Los Angeles, a jeté l'éponge. La mégapole californienne a préféré se concentrer sur l'édition de 2028.

" Los Angeles se déclare candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2028 ", a annoncé mardi le Comité international olympique (CIO), après que l'organisation et le comité de candidature de Los Angeles aient annoncé avoir trouvé un accord. Concrètement, le CIO contribuera au comité d'organisation américain à hauteur de 1,8 milliard de dollars.

Cette victoire de Paris n'est pas encore officielle. Paris doit d'abord accepter l'accord trouvé entre le CIO et Los Angeles. Il faudra ensuite attendre la tenue de la 130ème session du CIO, le 13 septembre à Lima pour que Paris et Los Angeles se voient attribuer officiellement l'organisation des Jeux pour 2024 et 2028.

Enthousiasme mesuré

C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation de Paris 2024 mesure - diplomatiquement - son enthousiasme.

Dans un communiqué, Tony Estanguet, le coprésident du comité a fait part de sa fierté de " collaborer avec le CIO et nos amis à Los Angeles pour trouver la meilleure solution pour les villes candidates ", saluant le travail de celui-ci qui "a permis de convaincre le CIO de l'intérêt de confier l'organisation des Jeux de 2024 à Paris ".





Anne Hidalgo est sur la même longueur d'ondes. " Début juillet, les membres du CIO ont ouvert la voie a une double attribution des Jeux 2024 et 2028. Depuis, nous travaillons tous ensemble à construire un accord innovant et positif qui permettrait de faire trois gagnants : la famille olympique, Paris et Los Angeles. Je suis heureuse que mon ami Eric Garcetti, Maire de Los Angeles, fasse aujourd'hui un nouveau pas important. Les discussions entre nos deux villes et le CIO vont se poursuivre tout au long du mois d'août. Nous voulons proposer aux membres du CIO l'accord le plus ambitieux possible pour l'avenir de l'Olympisme. Nous allons tout faire pour que Lima soit un moment historique ", a déclaré la maire de Paris

Denis Masseglia, le président du CNOSF se félicite également. " Le CNOSF se réjouit fortement de ce pas décisif et tient à saluer l'esprit dans lequel se déroule le processus initié par le CIO. L'annonce faite par Los Angeles aujourd'hui permet de croire, avec optimisme, à la réalisation de l'accord, condition fixée par le CIO pour une double attribution 2024-2028. Le CNOSF et le mouvement sportif français vont désormais préparer la session de Lima et continuer à travailler sur ce que des Jeux à Paris en 2024 apporteraient au sport Français et à la France ".