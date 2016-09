Journal de campagne : Bayrou demande une enquête sur Buisson, Juppé se paie Le Maire...

Bayrou demande une enquête sur certains passages du livre de Buisson

François Bayrou veut savoir. Selon Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, l'ancien chef de l'Etat aurait en effet favorisé des émeutes à Paris pendant les manifestations anti-CPE en 2006. Des propos qui interrogent le leader du Modem. « Il y a une chose extrêmement lourde dans le livre de monsieur Buisson, c'est l'affirmation selon laquelle Nicolas Sarkozy a fait exprès de favoriser les incidents si graves qui avaient eu lieu », a déclaré François Bayrou au micro d'Europe 1. « Si c'est vrai, c'est une forfaiture », a-t-il ajouté, fustigeant une attitude destinée à « effrayer les populations et servir des desseins électoraux ». « J'imagine qu'on a tous les moyens de savoir si c'est vrai. Il faut qu'il y ait une enquête. », a-t-il conclu. Concrètement, selon Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, savait que des jeunes s'apprêtaient à jouer les casseurs. « Nous avions pris la décision de laisser les bandes de blacks et de beurs agresser les jeunes Blancs aux Invalides, tout en informant les photographes de Paris Match », a écrit l'ancien conseiller aujourd'hui très proche de l'extrême droite.

NKM ne veut pas d'une primaire qui va sur le terrain de l'extrême droite

Alors que le livre Patrick Buisson s'est donc invité dans le débat de la primaire de la droite et du centre, Nathalie Kosciusko-Morizet appelle à un recentrage du débat. Dans une interview au "Monde", elle explique que « la primaire ne doit pas être celle de la droite et de l'extrême droite. Elle est censée être celle de la droite et du centre (...) Si on veut que le vainqueur rassemble le plus largement possible pour la présidentielle, il faut que la campagne soit un grand moment de mobilisation et de débat entre toutes les sensibilités des électeurs de la droite et du centre ».

Et d'ajouter qu' « à l'inverse, je refuse une campagne qui se résumerait à arbitrer entre les idées de l'extrême droite et de la droite extrême, avec les électeurs du FN en juge de paix. Or, ce risque existe quand on voit le caractère exclusif de certains débats... Mais si on ne parle que de l'identité, une partie des électeurs se détournera de la primaire, et nous ne traiterons pas la question majeure du chômage (...) On doit parler de tout ce qui fait la vie quotidienne des Français ».

Juppé s'attaque à la politique budgétaire de Hollande...

Le favori de la primaire de la droite Alain Juppé a estimé mercredi que François Hollande « reniait » ses engagements budgétaires et qu'il termine son quinquennat « dans la perpétuation du poison des déficits et de la dette ». Il a rappelé son propre objectif de « retour à l'équilibre du déficit structurel » s'il était élu. Dans un texte publié mercredi sur son site, alors que Bercy s'employait à défendre le « sérieux » du budget présenté, le maire de Bordeaux a jugé « que le quinquennat actuel se terminera comme il a commencé, dans le reniement continu de nos engagements, et dans la perpétuation du poison des déficits et de la dette ». Et l'ancien ministre du Budget de répéter qu'il demandera en arrivant un audit auprès de la Cour des comptes pour connaître « le niveau réel de déficit », niveau qu'il évalue, lui, plutôt aux environs de 3,5% du PIB que de 2,7%, comme le prévoit le gouvernement. « Ce sera donc le point de départ pour le retour à l'équilibre que je veux opérer au cours du quinquennat », a-t-il dit. Et de « récuser toute fuite en avant qui consisterait à combattre le déficit en aggravant le déficit, et l'endettement en empruntant encore davantage ».

... et s'en prend à Bruno Le Maire

Le maire de Bordeaux goûte par ailleurs peu le « renouveau » proposé par l'un de ses concurrents à la primaire de droite Bruno Le Maire. Dans un documentaire qui sera diffusé lundi 3 octobre sur France 3, l'ancien Premier ministre critique le député de l'Eure. « Le Maire, il n'est pas moderne, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire », dit-il dans ce reportage que "l'Opinion" a pu regarder. « C'est une façon assez classique et superficielle de voir les choses », a ajouté Alain Juppé au sujet de Bruno Le Maire. « On dit que je suis froid. Je crois qu'il l'est vraiment, lui. Une espèce d'ambition froide », a aussi lancé Alain Juppé. Et concernant l'expérience : « Lui en a un peu moins quand même. Cela se sent d'ailleurs souvent dans ses prises de position. » Voilà Bruno Le Maire habillé pour l'hiver.

Tensions entre Mélenchon et les communistes

Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon fait débat au sein de la gauche de la gauche. Il a par exemple récemment proposé un « débat solide » avec Nicolas Sarkozy « sur l'identité nationale », en réponse aux propos sur « nos ancêtres les Gaulois » lancé par l'ancien président de la République. Mais, au sens d'Olivier Dartigolles, porte-parole du Parti communiste français (PCF), débattre avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet serait une erreur. « Si nous sommes les filles et les fils de ce qui émancipe et libère, un débat sur l'identité avec l'homme du ministère de l'Immigration, de l'intégration, et de l'identité nationale, celui du discours de Dakar, et plus récemment, celui des « gauloiseries » et du travailler plus... pour gagner moins, est une erreur. Cela créditerait une opération qui tend à rendre centrale la question de l'identité dans le débat politique français », a indiqué le conseiller municipal de Pau sur son blog hébergé par Mediapart. Et d'ajouter que « la surenchère identitaire d'une partie de la droite est un danger pour notre démocratie ».

(Avec AFP)