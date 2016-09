L'égalité femmes-hommes reste sous-financée, selon un rapport

Malgré les discours et les engagements, l'égalité entre femmes et hommes est loin d'être une priorité financière pour l'Etat et les fondations privées, dénoncent jeudi cinq organisations parmi lesquelles le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). "En France, en 2016, l'égalité femmes-hommes reste une thématique sous-financée", constatent les auteurs d'un rapport intitulé "Où est l'argent pour les droits des femmes?", qui sera présenté dans l'après-midi à la ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol.

Les cinq organisations coauteurs du rapport - Comité ONU Femmes France, Fondation des femmes, Fonds pour les femmes en Méditerranée, Women's worlwide web (W4) et HCE - disent vouloir "tirer la sonnette d'alarme".

Une augmentation de 6,7% du budget sur un an

"Dans le budget de l'Etat, les dépenses en faveur des droits des femmes et de l'égalité ont très peu varié dans le temps et restent faibles", estiment les auteurs. Ils relèvent que le gouvernement "est loin" d'avoir suivi la recommandation émise en 2013 par le HCE "d'un doublement a minima" du budget du ministère des Droits des femmes d'ici à 2017. En 2016, le budget consacré au programme pour l'égalité entre les femmes et les hommes dépendant du ministère était de 26,9 millions d'euros soit en augmentation de 6,7% par rapport à 2015.

Cependant si "l'on soustrait les 2,8 millions de transfert venant d'autres ministères, le budget dédié à ces actions baisse en réalité de près de 1,5 million par rapport à 2015", avait souligné le député Christophe Sirugue (PS) à l'automne dernier, lors de la présentation du projet de budget, rappelle l'étude.

Trop peu d'efforts des fondations d'entreprises

En 2016, tous les ministères confondus, l'Etat a ainsi consacré 0,05% de son budget à l'égalité femmes-hommes, soit 221,2 millions d'euros. C'est tout de même presque cinq fois plus qu'en 2005.

Si "l'utilité de la dynamique interministérielle est avérée", il est "toutefois difficile de connaître avec précision la réalité des dépenses (...) qui se cachent derrière des grandes enveloppes globales", relève l'étude.

Elle relativise également l'engagement des cinq fondations d'entreprises agissant de manière visible en faveur des femmes. "En cumulé, elles financeraient, selon leurs rapports d'activité annuel", pour 10,35 millions d'euros. "Une goutte d'eau" si on rapporte cette somme aux 3,5 milliards d'euros consacrés globalement par les entreprises françaises aux actions philanthropiques, soulignent les auteurs.

(Avec AFP)