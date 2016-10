L'heure d'hiver revient : histoire et polémiques

Dimanche 30 octobre, à 3h du matin, il sera 2h... Les Français et les Européens gagneront ainsi une heure de sommeil avec le passage à l'heure d'hiver. Ils en avaient perdu une le 26 mars lors du passage à l'heure d'été. L'ensemble des 28 pays de l'UE, mais aussi l'ensemble des pays européens à l'exception de l'Islande, de la Biélorussie et de la Russie connaîtront aussi ce changement d'heure. Pour les Etats-Unis et le Canada (dans les Etats qui l'appliquent), le changement d'heure interviendra dans une semaine. Le décalage horaire entre Paris et New York se réduira donc d'une heure cette semaine.

Une longue histoire

L'alternance entre heure d'hiver et d'été est une idée ancienne, mais elle a été mise en pratique pour la première fois en 1916 pendant la première guerre mondiale par les Allemands, afin d'économiser l'énergie rationnée en raison de l'effort de guerre et du blocus allié. Le Royaume-Uni, puis la France, alignée alors sur l'heure britannique, ont suivi. L'heure en France est alors celui du méridien de Greenwich (GMT) en hiver et celui de GMT+1 heure en été. En 1940, les Allemands imposent à la France « leur » horaire, celui de l'Europe centrale (GMT+2 en été, GMT+1 en hiver, comme aujourd'hui) et à la libération, l'heure d'été « allemande » est abandonnée, la France passe alors à GMT+1 toute l'année.

440GWh économisés l'hiver

C'est en 1976 que Valéry Giscard D'Estaing, alors président de la République, décide d'imposer à nouveau l'heure d'hiver pour des raisons d'économies d'énergie après le premier choc pétrolier. L'idée de ce système est de faire coïncider les périodes d'ensoleillement avec les périodes d'activité afin de réduire le besoin d'éclairage et, donc, d'énergie. Selon la dernière enquête sur le sujet, de l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui date de 2010, l'heure d'été permettrait d'économiser 400 GWh (Gigawattsheure), soit un an d'éclairage d'une ville de 800.000 habitants. Si l'heure d'été conduit à augmenter la consommation le matin, elle la réduirait fortement le soir.

Impopulaire l'été

L'heure d'été est cependant fort impopulaire en France. Un sondage Opinionway a révélé que 54 % des personnes interrogées sont opposées à cette alternance et que seulement 19 % y sont favorables. Indifférents pour 59 % aux économies réalisées, ils se plaignent des effets de ces changements sur le « sommeil et l'humeur » à 70 % ! Parmi les arguments contre cette alternance, on trouve aussi régulièrement les impacts sur la santé, qui divisent la communauté médicale, ou les accidents de la route qui seraient favorisés par ce changement d'heure.

Un changement en vue ?

Il y a un an et demie, pour répondre aux habituelles poussées de mauvaise humeur sur le sujet, la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, avait promis que son ministère évaluerait les « impacts » de ce changement d'heure « pour décider de l'opportunité l'année prochaine. » A demi-mot, le gouvernement laissait donc entendre qu'il était prêt à abandonner l'heure d'été dès 2016. Mais, depuis, cette évaluation s'est perdue dans les sables ministériels et nul ne semble pouvoir dire si elle a même bien été lancée. Cette promesse de Ségolène Royal ressemble donc à un pur effet d'annonce.

Une directive européenne

Du reste, la France ne peut décider seule de cette modification. Depuis 1998, l'alternance des horaires a été harmonisée dans l'UE et gravée, trois ans plus tard, dans le marbre d'une directive du Conseil et du parlement (la directive 2000/84/CE de janvier 2001). Il faudrait donc négocier avec les partenaires européens de la France une modification de cette directive. Paris n'a pas fait part de sa volonté d'engager de telles discussions.

La Turquie passe à l'acte

L'alternance des horaires est cependant minoritaire dans le monde. Seuls 70 pays sur environ 200 la pratiquent. Inutile en zone tropicale où les écarts de luminosité entre les saisons sont faibles, elle a été abandonnée par la Russie en 2011 et par plusieurs autres pays, comme l'Argentine, l'Egypte, la Chine ou l'Inde. Plus récemment, en septembre dernier, la Turquie a décidé d'abandonner également le changement d'heure. Le pays n'ajustera donc pas ses montres ce dimanche et l'heure légale restera celle de cet été, trois heures de plus que le temps de Greenwich. Il y aura donc un décalage horaire de deux heures entre Paris et Ankara et non plus d'une heure comme jusqu'à présent. En Egypte, le gouvernement envisageait en juillet de réintroduire l'heure d'été, mais il a fait machine arrière en raison des protestations du parlement, pourtant peu courante dans ce pays.

L'étrange cas canadien

Aux Etats-Unis, au Brésil, au Canada et en Australie, ce sont les Etats fédérés et les provinces qui décident de passer ou non à l'heure d'été. Au Brésil, les Etats du sud, hors de la zone tropicale, sont les seuls à pratiquer l'heure d'hiver. Aux Etats-Unis, l'Arizona et Hawaï sont les deux seuls Etats à refuser l'heure d'été.

Au Canada, la situation est encore plus complexe puisque les communautés locales peuvent parfois aussi décider des horaires. En Colombie-Britannique, par exemple, la région de Peace River, dans l'est, refuse l'heure d'été acceptée par le reste de la province. Elle est donc en été, réglée sur l'horaire de la province voisine de l'Alberta, qui est à une heure de plus que Vancouver, la capitale régionale de la Colombie-Britannique. Quant à la province du Saskatchewan, elle est la seule à refuser l'heure d'été dans son intégralité.