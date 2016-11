L'Île-de-France va injecter 110 millions d'euros dans le Canal Seine-Nord

La région Île-de-France va contribuer au financement du Canal Seine-Nord à hauteur de 110 millions d'euros, ont indiqué jeudi les régions Île-de-France et Hauts-de-France dans un communiqué commun. "Cette contribution répond aux besoins exprimés par la région Hauts-de-France et validés par le protocole de financement et de gouvernance adopté le 8 juillet dernier, qui fixe les participations financières de l'ensemble des acteurs", ont-elles indiqué.

Le coût du Canal Seine-Nord, qui se veut une option alternative au trafic routier sur un axe économique important, devrait avoisiner les 4,5 milliards d'euros : 1,8 milliard de l'Union européenne, 1 milliard de l'État, 1 milliard des collectivités - dont 302,65 millions des Hauts-de-France - et 0,7 milliard d'emprunt.

Sept ans de travaux minimum

Longue de 107 km, située entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut, la nouvelle infrastructure reliera les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit du nord de l'Europe. Son exploitation est prévue pour 2023 au plus tôt.

Selon la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, "le Canal Seine-Nord Europe s'inscrit dans les priorités environnementales de la région" avec "un double bénéfice pour les Franciliens : lutter contre la pollution de l'air et réduire les embouteillages". Son homologue des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est quant à lui réjouit de ce que "cet ambitieux projet" soit en passe "de devenir une réalité".