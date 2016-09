La consommation des ménages se redresse en août

Après quatre mois consécutif de baisse, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont rebondi de 0,7%, selon les chiffres de l'Insee dévoilés vendredi. La reprise des achats d'automobiles et la hausse des dépenses en carburant font partie des facteurs qui ont contribué à cette augmentation.

Dans le détail, les dépenses en bien durables se reprennent bien (+1,9%) après s'être écroulées en juillet (-2,8%). Les achats de véhicules neufs gagnent 3,1%, les dépenses en équipement du logement sont en hausse de 0,9% (-4,5% le mois précédent). Sur la même période, "la consommation d'énergie augmente de nouveau (+1,5% après +2,7% en juillet), notamment celle de produits raffinés (+3,5% après +7,6% en juillet), en particulier de fioul et de gasoil", indique l'Insee.

Dépenses alimentaires stables

Au niveau des dépenses qui restent stables, on trouve celles en habillement et textile (-0,1%), tout comme les produits alimentaires. "Dans le détail, les dépenses en produits agricoles diminuent de nouveau, tandis que la consommation de produits agroalimentaires augmente encore, notamment celle de produits laitiers et de tabac", précise l'Insee.

