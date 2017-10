La déficit commercial s'est sensiblement réduit en août

Du mieux mais il y a de quoi s'inquiéter sur un an. Après avoir atteint 5,9 milliards d'euros en juillet, le déficit commercial de la France s'est réduit en août, à 4,5 milliards d'euros soit 1,4 milliards d'euros de moins, ont annoncé vendredi les Douanes. De meilleures ventes d'Airbus et la livraison de deux satellites ont dopé les exportations.

Sur le seul mois d'août, "l'accélération des exportations se combine [...] à un reflux des importations, en contrecoup des très forts achats intervenus le mois dernier dans les industries aéronautique, spatiale et chimique", expliquent les Douanes.

En août les importations ont ralenti, affichant un recul de 1,8% après leur progression de 2,9% en juillet, et ont atteint un montant de 44,3 milliards. Les exportations ont en revanche accéléré à 39,8 milliards d'euros, enregistrant une hausse de 1,4% après avoir augmenté de 0,6% en juillet. Le déficit commercial avait été plombé en juillet, se dégradant de plus d'un milliard d'euros, par d'importants approvisionnements de l'industrie aéronautique et spatiale

Un rattrapage seulement partiel d'ici la fin de l'année

Sur douze mois, le déficit cumulé de la France s'affiche toujours en hausse à 62,2 milliards d'euros, contre 48,1 milliards pour la même période un an plus tôt.

Par région, la balance commerciale s'améliore fortement vis-a-vis de l'Asie, avec de moindres importations et des livraisons soutenues de la part de l'avionneur Airbus, ainsi que de bonnes performances dans le vin et les cosmétiques. Face à l'Union européenne, au Proche et Moyen-Orient et aux Amériques, la balance s'améliore également du fait d'une réduction des importations. "En revanche, le solde se dégrade vis-à-vis de l'Europe hors UE et de l'Afrique", concluent les Douanes.

Alors que la balance commerciale française a été pénalisée en début d'année par des livraisons d'Airbus en berne sur fond de remontée progressive de la facture pétrolière, l'Insee estime, dans sa note de conjoncture publiée jeudi que le rattrapage ne sera que partiel d'ici la fin de l'année. L'institut, qui prévoit que les exportations manufacturières accéléreront plus lentement que le commerce mondial - une évolution synonyme de pertes de parts de marché pour la France - s'attend donc à ce que le solde des échanges en produits manufacturés continue de se creuser cette année pour atteindre un plus bas depuis 2011.

(avec AFP et Reuters)