La France affiche un déficit commercial record en janvier

Avoir un seul champion, c'est très compliqué. Il suffit que celui-ci fasse un peu moins bien que d'habitude ou qu'il cesse d'élever son niveau de jeu pour que toute l'équipe en souffre. En janvier, en raison de livraisons d'Airbus moins élevées que d'habitude, le déficit commercial de la France s'est élevé à 7,9 milliards d'euros selon les Douanes. C'est un record. Un triste record.

"Cette aggravation très forte est due en partie au niveau extrêmement bas des ventes d'Airbus, qui subissent le contrecoup des livraisons exceptionnellement élevées du mois précédent", expliquent les Douanes. "Celle-ci coïncide avec une importation inhabituelle à cette date de certains produits pharmaceutiques. Enfin, la dégradation du solde de produits énergétiques constatée depuis plusieurs mois s'aggrave, en raison notamment de la remontée des prix du pétrole", poursuivent-elles.

La fenêtre de tir se referme

Ce dernier point est intéressant. Concrètement, si la remontée du pétrole devait se poursuivre, il en serait fini des espoirs de la France de rééquilibrer sa balance commerciale, en déficit depuis 2003, ou, au moins, sa balance commerciale de produits manufacturés. C'était pourtant ce que prévoyait le gouvernement au début du quinquennat. Il ne manquerait plus que l'euro reprenne du terrain face au dollar pour que la fenêtre de tir favorable pour les exportateurs et en particulier pour ceux qui exportent hors de la zone euro se referme.

En 2016, le déficit commercial a progressé de plus de trois milliards d'euros pour dépasser les 48 milliards d'euros. La part des exportations françaises de biens et services dans celles de la zone euro a légèrement reculé en 2016, s'établissant à 13,4 %, après 13,6 % en 2015. Elle s'élevait 17 % en 2000. Le nombre total d'exportateurs a reculé de 0,6 % pour atteindre 124.100 unités légales. L'Allemagne, qui a enregistré un excédent commercial d'un niveau record de 252,9 milliards d'euros, en compte près de trois fois plus.