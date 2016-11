La France est de plus en plus attractive !

Tout va-t-il si mal en France ? Un sondage réalisé par Kantar Public pour Business France auprès de 779 leaders d'opinions économiques dans sept pays (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Inde, Chine, Emirats Arabes Unis) apporte un peu de réconfort dans la morosité ambiante.

Selon les personnes interrogées, parmi lesquelles figurent des cadres dirigeants d'entreprises étrangères installées en France, le niveau d'attractivité de la France augmente au fil des années. Elles sont 74 % à considérer que l'attractivité de la France était forte cette année. Elles étaient 65% à penser ainsi en 2014 et 53 % en 2009).

Cette perception est partagée par les décideurs allemands, britanniques et américains : 65% des décideurs allemands (contre 33% en 2014), 58% des décideurs britanniques (contre 47% en 2014), 61% des décideurs américains (contre 39% en 2014), estiment que la France est attractive. Quant à la perception des entreprises originaires des pays émergents, elle est particulièrement favorable : 96% d'entre elles ont une opinion favorable sur ce point.

Des infrastructures de qualité

Véritable priorité depuis 2010, les efforts et les mesures concrètes prises par le gouvernement pour attirer les investisseurs étrangers sont reconnues. Pour 79% des personnes interrogées, la France est un pays qui cherche à attirer les investisseurs étrangers (79%) et qui engage des réformes pour moderniser son économie (70%).

Quels sont les critères d'attractivité de la France retenus par les dirigeants d'entreprises internationales implantées en France ? Ils sont 87% à citer les infrastructures de communication, les infrastructures de transport et logistiques (86%), la taille du marché intérieur (82%), la formation et la qualification de la main d'œuvre (82 %), ainsi que le tissu industriel (78%).

La France, pont entre l'Europe et l'Afrique

" Le positionnement géographique de la France associée aux infrastructures de transport de qualité et multimodales, en font un « hub » pour accéder aisément à d'autres pays, continents ou zones géographiques, comme l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient ", précise le sondage.

Pour 81% des personnes interrogées, la France est un hub à l'exportation notamment vers l'Afrique et les autres pays européens, pour 88% d'entre elles.

Dans le même temps, la perception des investisseurs étrangers sur certains points précis s'améliore nettement. C'est notamment sur le sujet du coût du travail. Ainsi, 55 % estiment que celui-ci est attractif, contre 49% en 2014.

La France, terre d'innovations

Avec le crédit impôt recherche, le crédit d'impôt innovation,, les pôles de compétitivité, les Instituts Carnot, ses prix Nobels et ses médailles Fields, la France est considérée comme une terre propice à l'innovation. Près des trois-quarts des décideurs économiques perçoivent la France comme une économie innovante. Elle est jugée particulièrement attractive sur les dimensions liées au capital humain : la qualité de ses personnels de R& D et la collaboration avec la recherche académique sont très favorablement salués par les décideurs étrangers.

Bien évidemment, les investisseurs, les décideurs ne font pas l'impasse sur le contexte sécuritaire qui impacte la marche des affaires. " Les problèmes de sécurité, le terrorisme, les attentats sont les principaux obstacles identifiés par les entreprises, qui affectent en particulier les entreprises américaines, britanniques et allemandes. Plus de la moitié des entreprises étrangères anticipe un impact négatif sur l'investissement décidé ", précise le sondage. En revanche, le Brexit représente une opportunité pour l'économie et l'attractivité française pour 60% des décideurs économiques, ceux-ci considérant que le Brexit obligera les entreprises à revoir leur stratégie d'implantation au Royaume-Uni au profit d'un autre pays européen. Selon le sondage, la France serait la deuxième destination privilégiée après l'Allemagne.

L'attractivité pourrait-elle encore se renforcer en 2017 ? Les investisseurs attendent beaucoup des réformes en cours que telles que le développement des programmes d'accueil de talents étrangers et des start-ups, de la baisse du taux de l'IS et de la transformation du CICE en allègement de charges.