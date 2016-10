" La France ne tolérera plus de camps de migrants sur son territoire" (François Hollande)

Lors d'un déplacement dans le Maine-et-Loire, le président de la République François Hollande a salué l'évacuation du camp de migrant de Calais, appelé « jungle », où vivait 5.000 personnes.

S'exprimant dans un « centre d'accueil et d'orientation », (CAO), un des lieux destiné à recevoir ces migrants, à Doué-la-Fontaine, il a souligné que cette évacuation s'est déroulée « sans aucun incident ». Selon lui, « la France a donné la meilleure des images possibles parce que, face à cette épreuve qui est celle des réfugiés, nous devions être à la hauteur ». Il a, dès lors, estimé que « la population française a parfaitement compris ce que nous faisions ».

Evacuation prévue à Paris

Le chef de l'Etat a ajouté que la France ne tolérera plus de camp de migrants sur son territoire. « Nous ne pouvions plus tolérer les camps et nous n'en tolérerons pas », a indiqué François Hollande, précisant qu'il « y en a aussi à Paris et nous aurons à les évacuer ». Un campement sauvage regroupant 2.000 à 2.500 personnes s'est installé dans le quartier de Stalingrad, au nord-est de la capitale.

Pour François Hollande, Le camp « ne peut pas être une situation durable » : « On ne peut pas laisser des personnes dans le dénuement, on ne peut pas laisser les riverains subir un certain nombre de désagréments. » Il a précisé que le camp parisien sera évacué « comme Calais », les personnes relevant du droit d'asile étant répartis dans les CAO.

Le cas des mineurs

Le démantèlement de la « jungle » de Calais est devenu un symbole de la crise migratoire et a causé de nouvelles tensions entre Londres et Paris sur le sort des migrants mineurs isolés qui y vivaient. Le Royaume-Uni avait appelé Paris à les protéger, provoquant la réponse agacée des autorités françaises qui ont affirmé avoir assumé leurs responsabilités « sans jamais se dérober » en « mettant à l'abri » 1.451 mineurs depuis le 17 octobre. « Il nous reste 1.500 mineurs isolés à Calais, ils seront très rapidement acheminés vers d'autres centres », a assuré le chef de l'Etat.

Ce dernier a affirmé qu'il existait une coopération franco-britannique sur le sujet : « Je me suis entretenu hier avec la Première ministre britannique ; Bernard Cazeneuve l'a fait également avec son homologue la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, pour que les Britanniques accompagnent les mineurs dans ces centres et puissent ensuite prendre leur part pour les accueillir au Royaume-Uni. »