La LFP a trouvé un partenaire de naming pour la e-Ligue 1

Après avoir trouvé des partenaires de diffusion pour sa e-Ligue 1 en actant un accord avec BeIN Sports et Webedia ; la nouvelle compétition d'eSport lancée par la LFP suscite un grand intérêt puisqu'elle est parvenue également à trouver rapidement un accord de naming.

L'opérateur téléphonique Orange, partenaire historique du football professionnel français, a ainsi décidé d'acquérir les droits de naming proposés par la LFP. La compétition s'intitulera désormais l'Orange e-Ligue 1. Un nouveau logo et un changement de nom de domaine pour la plateforme d'inscription ont déjà été actés.

La firme Orange commencera à s'afficher lors de la finale nationale du Tournoi d'Hiver qui se déroulera à partir du 14 janvier prochain. La firme contribuera pleinement à la promotion du prochain Tournoi de Printemps. En revanche, ni la durée du partenariat, ni le montant de cette collaboration n'ont été précisés par les différentes parties.

Pourquoi l'opérateur Orange investit-il dans le secteur de l'e-Sport ?

Outre l'aspect financier, la LFP recrute via cet accord un partenaire qui contribuera lourdement à la visibilité de sa nouvelle compétition. Très active dans le football professionnel français, la société Orange est parvenue à créer d'importantes communautés numériques autour de cet univers au cours des dernières années via notamment le jeu le 12èmeHomme. Un dispositif qui réunit près de 800 000 personnes sur les réseaux sociaux. Une audience qui est en forte affinité avec le tournoi d'e-Ligue 1 lancé par la LFP.

En signant un tel accord, Orange illustre un peu plus sa volonté de s'engager dans le secteur de l'e-Sport. Déjà partenaire en France du tournoi Millenium et de la Division de Honor de LVP en Espagne ; Orange a dernièrement lancé Rush eSport afin de fédérer des communautés ayant pour centre d'intérêt les compétitions d'eSport. Un engagement qui permet notamment à la société d'assurer la promotion de ses produits dont notamment la Fibre Orange auprès d'une audience très sensible à la qualité et rapidité des connexions.