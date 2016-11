La moitié des ménages possède plus de 158.000 euros de patrimoine

Début 2015, la moitié des ménages vivant en France possède plus de 158.000 euros de patrimoine brut, selon une récente étude de l'Insee. Les 10% des ménages les mieux dotés en patrimoine possèdent, eux, au minimum 595.700 euros d'actifs, alors que les 10% les plus modestes en détiennent au maximum 4.300, soit... 139 fois moins.

Ce qui fait dire à l'Insee que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus marquées que celles des revenus. De fait, en 2014, le revenu maximal des 10% des ménages les plus modestes n'était «que » 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10% les plus aisés.

1% des ménages possèdent au moins 1.953.000 euros de patrimoine

Si l'on va encore plus dans les extrêmes, les 5% les mieux dotés en patrimoine en disposent à eux seuls de...33% et les 1%... 16%. Très concrètement, les ménages de ce dernier centile possèdent chacun au moins... 1.953.000 euros de patrimoine brut. A l'opposé, la moitié des ménages les moins dotés détiennent 8% du patrimoine brut et les 10% les plus modestes seulement... 0,07%.

Sans surprise, début 2015, le patrimoine brut des ménages est, comme en 2010, constitué principalement de biens immobiliers (61%). Et pour la moitié des ménages détenteurs, l'immobilier représente même plus de 80% de leur patrimoine total. Dans ce contexte, bien entendu, la résidence principale constitue la composante essentielle du patrimoine immobilier brut: elle représente 85% de la valeur des biens immobiliers des ménages en détenant. En France, près de six ménages sur dix sont propriétaires ou accédant à la propriété de leur résidence principales.

Le patrimoine s'accroît avec l'âge

Par ailleurs,le montant des actifs accumulés varie selon la position des membres des ménages dans le cycle de vie. Ainsi, le montant du patrimoine détenu par les ménages croît avec l'âge de la personne de référence jusqu'à 70 ans, puis décroît ensuite. Le patrimoine net moyen passe de 37.400 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 340.600 euros pour les ménages dont la personne de référence a entre 60 ans et 69 ans, pour retomber à 286.100 euros pour les ménages les plus âgés.

La catégorie socioprofessionnelle joue également beaucoup. De fait, alors que le patrimoine brut moyen des ménages d'indépendants en activité (623.000 euros début 2015) est très supérieur à celui de la plupart des ménages de salariés actifs (190.600 euros), l'écart est légèrement moindre parmi les retraités : les ménages d'anciens indépendants détiennent en moyenne 481.600 euros de patrimoine brut et les ménages non indépendants où la personne de référence est anciennement salariée 254.100 euros.

Une très légère réduction des inégalités de patrimoine en cinq ans

Selon l'Insee, à champ comparable, les ménages vivant en France détenaient en moyenne 248 000 euros de patrimoine brut au début de 2015, hors véhicules, équipements de la maison, bijoux et œuvres d'art, etc., soit une hausse de 0,5 % en euros courants par rapport au début de 2010. Sur cette période, les inégalités de patrimoine mesurées par « l'indice de Gini » - indice qui détermine le degré d'inégalité au sein d'une population donnée, il varie entre zéro et un, la valeur zéro correspondant à l'égalité parfaite (tout le monde a le même patrimoine) - ont légèrement reculé. L'indice est ainsi passé de 0,662 au début de 2010 à 0,653 au début de 2015.

A noter que notamment, la concentration de patrimoine détenu par les 10% de ménages les plus favorisés s'est réduite. En particulier, la part de la masse totale de patrimoine brut détenue par les 1 % de ménages les mieux dotés a décru de 1,5 point depuis début 2010.

Mais à l'autre bout de l'échelle, la situation relative des ménages les plus modestes, sur cette période, s'est néanmoins détériorée. Le patrimoine des 10 % de ménages « les moins dotés », essentiellement constitué de comptes-chèques et de livrets d'épargne réglementée, a en effet chuté de 30,2 % en cinq ans.