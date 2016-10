La politique budgétaire de François Hollande est-elle efficace ?

A quelques mois de l'élection présidentielle, un candidat qui souhaiterait défendre le bilan du quinquennat Hollande pourra toujours mettre en avant la réduction du déficit public : de 5,2 % du PIB en 2011 et 4,8 % en 2012, il s'est établi à 3,5 % du PIB en 2015, et devrait atteindre 3,3 % en 2016. Il pourrait même passer en 2017 sous la sacro-sainte barre des 3 % du traité de Maastricht qui régit les critères budgétaires européens.

Mais bien évidemment, de tels efforts ne se font pas sans conséquences. Surtout que la France a, depuis la fin 2013, réalisé des ajustements budgétaires supérieurs d'un point de PIB à la moyenne de zone euro, d'1,2 point de PIB à l'Italie, d'1,6 point à l'Allemagne et de 2,2 points à l'Espagne, selon les chiffres de l'observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Croissance faible

Ces ajustements budgétaires ont notamment été très marqués dans le secteur public local, et se sont concrètement matérialisés par la chute de l'investissement des collectivités locales en 2014 et en 2015. Et ce ne fut pas sans conséquence sur la croissance française : depuis la fin 2013, elle est en effet inférieure à celle de la zone euro, et n'a atteint en volume que 0,6 % en 2013, 0,6 % en 2014, et 1,3 % en 2015 selon l'Insee. Pour 2016, l'OFCE prévoit de son côté une croissance d'1,4 %.

Mais au-delà des restrictions budgétaires, la moins bonne croissance française est aussi due « à la maigre contribution des exportations, alors même que les orientations fiscales de la politique de l'offre visent à redresser la compétitivité des entreprises françaises », note l'OFCE. Un constat qui interroge la politique économique menée par le gouvernement ces trois dernières années. En effet, budgétairement, le gouvernement n'a lâché du lest que pour réduire les charges pesant sur les entreprises : leurs prélèvements obligatoires sont en effet réduits de 31 milliards d'euros sur la période 2014-2017, alors que ceux pesant sur les ménages augmentent de 13 milliards d'euros sur la même période !

Restitution des marges des entreprises

Cap a donc été mis sur les gains de compétitivité des entreprises françaises. Pourtant cela ne se fait pas encore ressentir sur la croissance. Pire, la contribution des exportations à la croissance française, entre fin 2013 et mi 2016, a été deux fois inférieure à la moyenne de la zone euro, note l'OFCE..

La politique de l'offre à la sauce François Hollande serait-elle si inefficace que cela ? La réponse est plus complexe. Car d'une part, l'effet mécanique des baisses de charges s'est déjà fait ressentir sur les marges des entreprises : les taux de marges des sociétés tournées vers l'export ont augmenté de près de 4 points de pourcentage entre le quatrième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2016, selon l'OFCE. Ces taux sont ainsi revenus à leur niveau du début années 2000.

Mais en parallèle, la compétitivité prix de ces mêmes entreprises se dégrade fortement... Preuve, en fait, que « les entreprises exportatrices ont fait le choix de l'amélioration de leurs marges plutôt que de la compétitivité prix », note Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.

Effets positifs à long terme ?

Certes, « ce comportement se traduit par des pertes de parts de marché depuis plusieurs trimestres », note l'OFCE. Dont acte. Mais d'un point de vue plus optimiste, on pourrait aussi considérer que « le rétablissement des situations financières des exportateurs hexagonaux devienne un atout à plus long terme », surtout s'ils investissent en ce moment sur une montée en gamme de leurs produits et sur de l'innovation.

Peut-être, donc, que le virage de la politique de l'offre de François Hollande effectué après seulement quelques mois à l'Elysée portera ses fruits sur plus long terme. D'autant qu'en 2017, l'impact négatif des politiques budgétaires en France devrait, enfin, ne plus affecter sa croissance. « Une première depuis sept ans ! », note Mathieu Plane. Il restera alors à entretenir la dynamique du pouvoir d'achat des ménages afin de soutenir la consommation.