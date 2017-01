La Polynésie en état de calamité naturelle. Et alors ?

Tahiti. Un nom magique, ses vahinés qui dansent le tamure, les mutinés du Bounty et des paysages de cartes postales. Telle est, dans l'imaginaire populaire, l'image de Tahiti et des îles qui l'entourent.

Des paysages de cartes postales ? Ils ont subi ces derniers jours les affres de la météo. Si Bora-Bora par exemple, située à deux heures d'avion, est restée au sec, Tahiti et les îles qui l'entourent, parmi lesquelles Moorea ont subi des jours durant un véritable déluge. Dans un communiqué publié lundi - à Paris, dimanche à Tahiti car il y a douze heures de décalage -, le gouvernement de la Polynésie française a placé la collectivité d'Outre-mer "en état de calamité naturelle".

Des routes toujours impraticables

Des centaines de maisons ont été inondées, plusieurs ponts détruits ou endommagés notamment à Mahina, dans le nord de l'île, ou à Punaauia à l'ouest, où le pont de Matatia s'est écroulé. De nombreuses routes sont toujours impraticables à cause des éboulements et des crues, les sols étant gorgés d'eau.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un éboulement a fait un blessé grave. Par tyrolienne, 32 personnes, dont un handicapé, ont été secourues par les pompiers, toujours à Mahina, au nord de Tahiti. Plus de 120 militaires et la Croix Rouge portaient encore secours aux populations lundi.

Plusieurs millions d'euros de dégâts

Six mille foyers étaient privés d'électricité dimanche matin. Selon Electricité de Tahiti (EDT), il restait encore 455 maisons à réalimenter dimanche soir. Plusieurs dizaines de familles ont été relogées en urgence. Lundi, 120 agents du ministère de l'Equipement, qui estime à 1 milliards de franc pacifique (CFP) - plus de 8,3 millions d'euros - le coût des dégâts, étaient à pied d'œuvre.

Fermé dimanche matin, sa piste étant submergée par 50 centimètres d'eau, l'aéroport international de Faa'a reprend progressivement une activité normale. Attendu à Tahiti lundi, un avion d'Air France, a dû rejoindre Rarotonga, aux Îles Cook. Dans certaines îles comme Maupiti, des pénuries ont un temps guetté, notamment en essence, le " Tahiti nui ", le bateau ravitailleur ayant été bloqué à Huahiné.

Les routes encore praticables étant réservées aux secours, tous les établissements scolaires du premier et du second degré étaient fermés lundi à Tahiti et Moorea. Certains le seront encore mardi. Seule l'université de la Polynésie française, située sur les hauteurs, est restée ouverte.

Dans les zones les plus touchées, certaines communes ont pris des arrêtés d'interdiction de baignade, pour empêcher les surfeurs, attirés par de la forte houle, de prendre des risques inconsidérés. Dans les rues inondées, des personnes ont circulé en pirogue ou en paddleboard pour se déplacer.

Loin des yeux ...

A Paris, ces événements passent inaperçus. La primaire de la Belle alliance populaire (BAP) continue de concentrer l'attention du monde politique et des médias. La déléguée de la Polynésie française Caroline Tang a lancé " un appel à la solidarité de toutes les communautés polynésiennes en France ", invitant " ses membres à collecter des vêtements qu'elle centralisera à la délégation de la Polynésie avant de les acheminer à Papeete à l'antenne de la Croix Rouge ". Elle a aussi appelé les Polynésiens de métropole à " organiser des bals, concerts ou lotos afin de récolter des fonds qui seront transférés à la Croix Rouge ".

Le gouvernement se mobilise-t-il ? Ericka Bareigts, la ministre des Outre-mer a exprimé dans un communiqué " toute sa solidarité aux habitants de Polynésie française, qui sont touchés par de très fortes intempéries. Celles-ci ont causé d'importants dégâts matériels, et provoqué des coupures de courant et du réseau téléphonique pour de nombreux foyers ". La ministre a également précisé qu'elle se tenait informée de la situation, en lien constant avec le Haut-commissaire.

C'est le moins que l'on puisse attendre de la ministre en charge des Outre-mer. En revanche, du côté de Matignon, ou de l'Elysée, c'est le silence radio. Aucun communiqué de presse ou déclaration officielle n'est venue réconforter les Polynésiens. Dimanche, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre a fait un déplacement à la Ferme de l'Isle, une exploitation agricole située dans la Manche pour évoquer la situation du secteur. Lundi, il a présenté ses vœux à la presse. Quant à François Hollande, il était en visite officielle au Chili et en Colombie. Ni la BAP, ni les événements en Polynésie française n'ont semblé l'émouvoir.

Loin des yeux, loin du cœur ? Tout dépend du calendrier électoral en fait. L'élection présidentielle approche. Il reste encore un peu de temps aux candidats pour s'intéresser à l'Outre-mer.