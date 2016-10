Le changement climatique met les constructeurs automobiles sous pression

A l'approche de la COP22 doit s'ouvrir le mois prochain à Marrakech (Maroc), plusieurs organisations regroupant des centaines de fonds d'investissement ont mis la pression mardi sur les constructeurs automobiles. Elles souhaitent que ces derniers intègrent dans leurs stratégies les défis du changement climatique.

Dans un communiqué, le réseau d'investisseurs explique que "pour rester compétitives à long terme, les entreprises automobiles doivent développer des modèles commerciaux plus résistants qui s'adaptent aux problématiques du changement climatique et à des règles environnementales plus strictes".

Eviter la perte de valeur

La raison de cet avertissement est clair : "pour faire en sorte que nos investissements restent fructueux à long terme pour nos clients, les investisseurs doivent s'assurer que chaque investissement est prêt à faire face aux défis représentés par le changement climatique". Autrement dit, des investisseurs comme le groupe IIGCC (Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique), qui gère 13.000 milliards de dollars d'actifs, ne veulent pas que l'automobile perde de la valeur pour ne pas avoir su s'adapter aux nouvelles contraintes.

Parmi les attentes du réseau d'investisseurs, figure la création de postes de responsables chez les constructeurs qui seraient chargés de "gérer les risques et opportunités climatiques". L'avenir selon eux, doit conduire à une "stratégie claire de décarbonisation" avec notamment le développement de l'électrique. Enfin, les organisations appellent les fabricants d'automobiles à la "transparence" sur les questions climatiques en publiant annuellement un bilan de leur stratégie en la matière.

(Avec AFP)