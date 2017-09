La hausse du chômage s'est poursuivie en août

Après la hausse de juillet, le nombre de chômeurs a poursuivi sa hausse en août (+22.300, +0,6%), s'établissant en fin de mois à 3,54 millions de personnes en métropole, a annoncé ce mardi 26 septembre le ministère du Travail.Le chômage augmente dans les mêmes proportions (+0,6%) en incluant l'outre-mer, pour un total de 3,80 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de Pôle emploi.

Très fluctuant depuis le début de l'année, l'indicateur enchaîne deux mois de hausse pour la première fois en 2017, à contre-courant des autres indicateurs du marché du travail, quasiment tous repassés dans le vert.

Très légère baisse de 0,3% sur un an

Depuis l'entrée en fonction de Muriel Penicaud, le ministère du Travail recommande de "toujours privilégier les évolutions en tendance plutôt qu'au mois le mois". Ainsi, le nombre de chômeurs est en hausse de 46.300 (+1,3%) sur trois mois et de 73.300 (+2,1%) depuis le début de l'année en métropole. En revanche, l'indicateur baisse légèrement sur un an (-0,3%).

Sur le seul mois d'août, les chiffres de Pôle emploi atteignent de nouveaux records en comptant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,65 millions en métropole (+0,4%) et 5,95 millions en France entière (+0,5%). En catégorie A, la hausse d'août frappe autant les jeunes que les seniors (+0,4%). Pour les "50 ans ou plus", cela confirme une tendance de fond (+3,1% sur un an), tandis que pour les "moins de 25 ans", leur situation reste en amélioration sur un an (-5,2%).

Le chômage de longue durée fait, lui aussi, tâche d'huile, en hausse de 0,9% en août. A la fin du mois, 2,49 millions de demandeurs d'emploi, petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an en métropole.

(Avec AFP)