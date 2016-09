Le déficit 2015 moins élevé que prévu

Bonne nouvelle pour le ministre de l'Economie et des Finances. Ce mardi, l'Insee a annoncé que le déficit public s'était élevé à 3,5% en 2015. Ce n'est pas une première... En mars, l'Institut avait déjà précisé ce niveau de déficit avant de revenir sur les résultats de son calcul et fixer celui-ci à 3,6% du PIB.

Ces allers-retours statistiques rappellent une chose. En 2015, le déficit public a été moins élevé que prévu ? La loi de finances visait un déficit à 3,8% du PIB. Cette baisse du déficit s'explique par une accélération modérée de l'activité. Le PIB n'a finalement pas progressé de 1%, mais de 1,2%, grâce une consommation des ménages solide et à une accélération de l'investissement des entreprises.

Sourires à Bercy

Cette révision statistique facilite la tâche de Michel Sapin, le ministre de l'Economie et des Finances. Elle abaisse le niveau de la marche à gravir en 2016. Pour l'instant, le déficit devrait s'élever à 3,3% cette année, si le PIB progresse bien de 1,5%, comme Bercy le prévoit. Il n'y a donc plus qu'à espérer que la panne de l'activité observée au deuxième trimestre ne se prolonge pas au second semestre, comme le laissent présager les derniers indicateurs macroéconomiques, et notamment ceux portant sur la consommation des ménages qui a baissé quatre mois consécutivement entre avril et juin.

Une chose est certaine, il n'y aura pas d'accélération de l'activité. Au printemps, François Hollande avait envisagé au printemps de faire un nouveau geste fiscal de deux milliards d'euros en faveur des classes moyennes si le PIB progressait d'au moins 1,7%. Son pari est perdu. C'est un cadeau dont le montant pourrait avoisiner le milliard d'euros que le gouvernement doit annoncer ce jeudi.