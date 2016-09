Le fisc porte plainte contre Thierry Solère, organisateur de la primaire à droite

Une source judiciaire a affirmé vendredi à Reuters que l'administration fiscale avait porté plainte contre Thierry Solère, confirmant une information de Mediapart (lien abonné). Le député Les Républicains, par ailleurs président du comité chargé d'organiser la primaire à droite, est soupçonné de fraude fiscale. La plainte a été déposée en juillet. Dans son article, Mediapart évoque "des faits remontant à plusieurs années".

Pour l'instant, ni Bercy, via le secrétariat d'Etat au Budget, ni la DGFiP et même une autorité indépendante, la Commission des infractions fiscales (CIF), n'ont souhaité faire de commentaires sur ce sujet, se retranchant derrière le secret professionnel et fiscal.

Pour rappel, c'est le ministre du Budget qui possède l'opportunité d'engager des poursuites en matière fiscale, en transmettant les dossiers au parquet. Ce dernier n'a pas connaissance des dossiers de fraude fiscale que Bercy choisit de ne pas poursuivre. Cette disposition, surnommée "verrou de Bercy" a été confortée en juillet par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La réaction de Thierry Solère

Dans un texte transmis à plusieurs médias, le député se dit "stupéfait" de la plainte déposée, se disant "victime du cabinet noir de l'Elysée". "La volonté est manifeste de me nuir et d'entacher le bon déroulement de la primaire (...) Je n'ai commis aucun délit fiscal. Je suis parfaitement à jour de tous mes impôts et la Haute autorité pour la transparence de la vie politique m'a donné quitus de ma déclaration en date du 2 juin 2015" assure l'élu.

(Avec Reuters)