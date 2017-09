Le gouvernement va modifier la base de calcul des APL

Cette mesure "permettra d'économiser plus d'un milliard d'euros", a assuré le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie. (Crédits : Charles Platiau)

Les aides personnelles au logement seront calculées sur la base du revenu en cours des bénéficiaires, et non plus sur le revenu d'il y a deux ans, a annoncé le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019.