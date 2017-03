Le Hamas ferme le point de passage entre Gaza et Israël

Le Hamas a fermé dimanche le point de passage entre la bande de Gaza qu'il dirige et Israël après l'assassinat d'un de ses responsables, que le mouvement islamiste palestinien a imputé aux services israéliens de renseignement. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur à Gaza précise avoir fermé le point de passage d'Erez pour une durée indéterminée le temps que se déroule l'enquête sur le meurtre de Mazen Faqha, 38 ans, tué par balles vendredi par des inconnus dans l'enclave palestinienne. Israël n'a fait aucun commentaire sur la fermeture du point de passage côté gazaoui ni sur le meurtre de ce responsable palestinien.

Erez, seule porte d'entrée entre l'enclave palestinienne et Israël

Selon des médias israéliens, Mazen Faqha dirigeait des cellules de la branche armée du Hamas en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 50 ans par Israël et séparé géographiquement de la bande de Gaza par l'Etat hébreu. Faqha avait été arrêté et condamné à de la prison pour des attaques suicide qui avait tué des Israéliens durant la deuxième intifada entre 2000 et 2005. Il faisait partie du millier de prisonniers palestiniens libérés en 2011 en échange du soldat israélien Gilad Shalit, que le Hamas détenait depuis cinq ans. Mazen Faqha avait été transféré vers Gaza. Erez, dans le nord de la bande de Gaza, est la seule porte d'entrée et de sortie pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël. Un autre point de passage, Kerem Shalom, est réservé au passage des marchandises. La bande de Gaza est soumise depuis dix ans à un blocus de la part d'Israël et les deux parties se sont livré trois guerres depuis 2008.

(Avec AFP)